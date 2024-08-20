İsrail ordusu: 6 rehinenin cesetleri bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 6 rehinenin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Ordu, rehinelerin cansız bedenlerinin pazartesiyi salıya bağlayan gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunduğunu, rehinelerin ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

İsrail ordusunun açıklaması öncesinde de bir Kibbutz yönetimi, 79 yaşındaki Avraham Munder'in öldürüldüğünü duyurdu. Ordu, Munder'in yanı sıra Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri, Alexander Dancyg ve Nadav Popplevell'in cesetlerinin bulunduğunu bildirdi.

İsrail medyasındaki haberlerde, beş erkek rehinenin yaşının 35 ile 80 arasında olduğu, ordunun daha önce bu rehinelerin öldüğünü ilan ettiği, Hamas tarafından kaçırıldıkları sırada hayatta oldukları aktarıldı.

İsrail tarafından verilen bilgilere göre Hamas'ın elinde halen 109 rehine bulunuyor. Ancak bu rehinelerin çoğunun hayatta olmadığı tahmin ediliyor. Hamas, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda binden fazla kişiyi öldürmüş, 253 kişiyi de kaçırmıştı. Esir takası sonucu bu rehinelerin bazıları serbest kalmış, birkaçı da İsrail ordusunun operasyonu ile kurtarılmıştı. Bu saldırı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği askeri operasyonlarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 40 bini aştı.

Blinken: Netanyahu anlaşma teklifini kabul etti

Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve bölgede ateşkes sağlanması için diplomatik çabalar da sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü Fotoğraf: Chaim Zach/Israeli Government Press Office/dpa/picture alliance

Savaşın başlamasından bu yana dokuzuncu kez bölgeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için diplomatik temaslarına bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da geçen hafta yapılan ve sonuç alınamayan dolaylı müzakerelere bu hafta Kahire'de devam edilmesi planlanıyor. ABD, İsrail ve Hamas'a yeni anlaşma teklifi sunmuş, arabuluculuk yapan ABD, Katar ve Mısır'ın ortak açıklamasında yeni teklifin "kalan boşlukları" dolduracağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün de Tel Aviv'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Blinken, temasları sonrasında yaptığı açıklamada İsrail'in anlaşma teklifini kabul ettiğini, teklifin onaylanmasının Hamas'a bağlı olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun "Son derece yapıcı bir görüşmede" İsrail'in anlaşma teklifini "kabul ettiğini" onayladığını belirten Blinken, Hamas'ın da aynısını yapması gerektiğini kaydetti.

"Hamas ve yöneticileri için temsil ettiklerini iddia ettikleri Filistin halkı gerçekten önemliyse, bu anlaşmaya 'evet' diyecek ve hayata geçirilmesi için çalışacaktır" diyen Blinken, bunun Filistin halkının çektiği acıları da sona erdirmek için "en hızlı, en iyi ve etkili yöntem" olduğunu ifade etti.

Hamas: Yeni ateşkes müzakeresine ihtiyaç yok

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ise Blinken'ın müzakerelere ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiği yönünde Blinken'ın açıklamalarının "birçok belirsizliği" içerdiğini belirtti. Reuters'a konuşam Hamdan, Blinken'ın sözünü ettiği teklifin "ne Hamas'a sunulan ne de üzerinde anlaşmaya varılan" metin ile örtüştüğünü ifade etti. Arabuluculara yeni bir ateşkes müzakeresine ihtiyaç duymadıklarını bildirdiklerini kaydeden Hamdan, varılan anlaşmanın uygulanması için bir mekanizma istediklerini söyledi.

AFP, dpa, Reuters/JD, HT

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