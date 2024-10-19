İsrail: Netanyahu Lübnan'dan gönderilen İHA'yla hedef alındı

Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun evinin bulunduğu sahil kasabası Kayserya'daki "bir yapıya" çarptığı açıklandı.

İsrail hükümet sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada saldırının hedefinin Başbakan Netanyahu olduğunu belirtti. Sözcü, saldırı sırasında Başbakan ve eşinin evde olmadığını söyledi. İsrailli sözcü, İHA'nın tam olarak nereyi vurduğu hakkında ise bilgi vermedi. İsrail, hasımları tarafından sonraki saldırılarda kullanılabileceği endişesiyle bu tür konularda ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor. Tel Aviv'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki kıyı kenti Kayserya'da Netanyahu'nun yazlık evi bulunuyor.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan bir insan hava aracının Kayserya yakınlarında bir "yapıya" çarptığı belirtildi. Açıklamada saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve gönderilen diğer iki İHA'nın ise havada imha edildiği kaydedildi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskınının ardından İsrail'in Gazze'ye kapsamlı bir askeri harekât başlatması üzerine Lübnan'daki Hizbullah milisleri de İsrail'e yönelik saldırıları sıklaştırdı. İsrail'in son haftalarda Lübnan'a havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve Hizbullah'ın bunlara verdiği karşılık, taraflar arasında gerginliği tırmandırıyor.

DW, dpa, AFP/JD, CÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?