İsrail Lübnan'la savaşa hazırlanıyor

İsrail Hizbullah'la savaş çıkma ihtimaline karşı kuzey sınırında bir dizi eğitim icra etti. Askerlerin Lübnan'a müdahale hazırlığı yaptığı bildiriliyor.

İsrail savaşın sekizinci ayında operasyonlarını Refah kentine doğru genişletirken diğer yandan kuzeyde Hizbullah ile çıkabilecek olası çatışmalara hazırlık yapıyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında muhtemel bir savaşa hazırlık için eğitimlere başladıklarını duyurdu. Yedek askerlerin hazırlık seviyesini artırmak için hafta boyunca çeşitli eğitimler icra edildi. Savaş oyunlarının hedefi "kuzeyde çeşitli senaryolara karşı operasyonel hazırlık" olarak açıklandı.

Piyade ve zırhlı birliklerin katıldığı tatbikatlarda askerlerin zorlu arazide lojistik ve iletişim becerileri sınandı. Eğitimler kapsamında düşman hattının gerisindeki kara birliklerine havadan ani yardım ikmali senaryoları da çalışıldı.

Lübnan'da can kaynı 400'ü aştı

7 Ekim'de Hamas'ın baskınıyla patlak veren savaşın ardından İran destekli Hizbullah, İsrail'e yönelik çok sayıda roket saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail bu saldırılara savaş uçakları ve topçu atışları ile karşılık verdi, silahlı müdahaleler sınırlı ve bölgesel kalsa da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 79'u sivil 402 Lübnanlı öldü. İsrail tarafı ise 9'u sivil 23 kayıp bildirdi.

İsrail sınırının kuzeyindeki askeri hareketlilik nedeniyle birçok köy boşaltıldı. Sınırın her iki tarafından yaklaşık 150 bin kişinin güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığı değerlendiriliyor.

Tanklar Refah'ta ilerliyor

Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ta ise İsrail tankları ilerleyişini sürdürdü. Ordu, kenti ikiye bölen ana yol üzerinde kontrolü kısmen sağladıklarını, tankların daha önce ilan edilen tahliye bölgesi sınırları içinde ilerlediğini bildirdi.

İsrail'in Refah'a operasyon başlatması üzerine ABD yönetimi silah yardımlarını kesme tehdidinde bulunmuş, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den "planlarını uygulamaya yetecek cephaneleri olduğu" açıklaması gelmişti.

dpa,AFP / MUK,ET

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