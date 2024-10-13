İsrail Lübnan'daki hava saldırılarının kapsamını genişletti

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın egemen olmadığı bölgeleri de vurarak bu ülkedeki hava bombardımanının kapsamını genişletti.

İsrail birlikleri Lübnan'daki hedeflere yönelik hava bombardımanının kapsamını genişletti. Lübnan Ulusal Haber Ajansına göre, İsrail savaş uçakları Hizbullah'ın egemen olduğu bölgelere yönelik saldırıları kapsamında Nebatiye kentinin güneyinde bir pazar yerini ve sınırdaki 100 yıllık bir camiyi vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin diğer bölgelerinde de can kaybıyla sonuçlanan saldırılar olduğunu, bunlardan birinin Hristiyanların çoğunlukta olduğu dağlık bir bölgedeki Şii Müslüman köyüne, diğerinin de Lübnan'ın kuzeyine düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, İsrail'in Cumartesi günü üç köye düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan Kızılhaçı, Sirbin köyünde yaralıları ararken bir evin ikinci bir hava saldırısıyla vurulması sonucu sağlık görevlilerinin hafif yaralandığını ve ambulansların tahrip olduğunu duyurdu.

İsrail saldırılarında vurulan binaların enkazı arasında görülen Hizbullah mensubu bir kurtarma görevlisi Fotoğraf: dpa/AP/picture alliance

İsrail, militanların Lübnan ve Gazze'deki sivil altyapıyı operasyon düzenlemek için kullandığını öne sürmüş, militan gruplar ise bu iddiayı reddetmişti. İsrail ordusu 36'ncı Tümen'in güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı "hedefli ve sınırlı operasyonel faaliyetlerini" sürdürdüğünü açıkladı. İsrail jetlerinin "Hizbullah rampalarını, tanksavar füze mevzilerini, silah depolama tesislerini ve ek terör hedeflerini" vurduğu ve kara operasyonunda İsrail askerlerinin "düzinelerce teröristi yok ettiği" ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ayrıca Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine füze fırlattığını duyurdu. Liman kenti Hayfa ve Akko'da siren sesleri duyulurken İsrail ordusu beş füzeyi havada imha ettiğini açıkladı.

AFP / EC, CÖ

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