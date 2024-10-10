İsrail Lübnan'da Türk askerinin bulunduğu üsse ateş açtı

İsrail Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da UNIFIL gözlem kulesine tank atışı yaptı. DW Türkçe'ye konuşan UNIFIL sözcüsü bölgedeki iki Türk askerinin iyi olduğunu, olayda Endonezyalı personelin yaralandığını söyledi.

Lübnan'ın güneyinde kara harekatını genişletmeyi sürdüren İsrail ordusu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) yerleşkesine ateş açtı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada güneydeki Nakura'da bulunan gözlem kulesine İsrail yapımı bir Merkava tankından ateş edildiği bildirildi. Açılan ateş sonucu iki askerin yere düştüğü, hafif yaralanan askerlerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Nakura'daki üste iki Türk askeri de görev yapıyor.

DW Türkçe'nin telefonla ulaştığı UNIFIL İletişim Sorumlusu Dany Ghafary olayda yaralananların Türk askerleri olmadığını belirtti. "Türk askerleri iyi" diyen Ghafary, yaralı personelin Endonezya askeri olduğu bilgisini verdi.

UNIFIL misyonu kapsamında Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Ghafary'in verdiği bilgiye göre diğer 90 personel deniz gücünde görevli. Ayrıca 112 Alman askeri de aynı misyon kapsamında Lübnan'da görev yapıyor.

UNIFIL'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ayrıca İsrail ordusu askerinin İsrail sınırına daha yakın bir noktadaki Labbouneh'de barış gücü personelinin bulunduğu sığınaklara ateş açtığı da belirtildi.

Açıklamada "Barış gücüne yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası hukuk ve Güvenlik Konseyi kararlarının ciddi ihlalidir" denildi.

İtalya'dan tepki

Saldırıya ilk tepki ise Lübnan'da bin 68 askeri bulunan İtalya'dan geldi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ülkesindeki İsrail Büyükelçisi aracılığıyla İsrailli mevkidaşını protesto ettiğini bildirdi. Saldırıyı "kabul edilemez" olarak niteledi.

Lübnan'da barışın tesisi ve sürdürülmesi amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararına göre oluşturulan uluslararası barış gücünde yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor. BM birliklerinin çoğunluğunu ise Endonezya, İtalya ve Hindistan askerleri oluşturuyor.

DW, Reuters/ MUK,JD

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