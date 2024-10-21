İsrail Lübnan saldırılarını bitirmek için şartlarını sundu

ABD merkezli Axios haber sitesine göre İsrail, Lübnan'a saldırılarını bitirmek için şartlarını Washington'a iletti.

İsmi açıklanmayan iki Amerikalı ve iki İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre Benyamin Netanyahu hükümeti, İsrail ordusunun (IDF) sınır bölgesinde aktif kalması ve hava kuvvetlerine Lübnan hava sahasında operasyon özgürlüğü verilmesi halinde çatışmaları bitireceklerini bildirdi.

Söz konusu taleplerin Hizbullah'ın yeniden silahlanması ve sınır bölgesinde varlık göstermesine karşı önlem amaçlı olduğu ifade edildi.

Ancak Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, Lübnan ve uluslararası toplumun bu talepleri kabul etmesinin "pek mümkün olmadığını" söyledi.

Söz konusu iki talep 2006 yılındaki İsrail-Hizbullah savaşını bitiren ve Lübnan ordusunun sınır bölgesinde güçlendirilmesi ile bölgeye BM barış gücü (UNIFIL) personelinin konuşlandırılmasını da içeren 1701 sayılı BMGK kararıyla çelişiyor.

Bir İsrailli yetkili, "Eğer Lübnan ordusu ve UNIFIL (Hizbullah'a karşı) daha fazlasını yaparsa IDF'nin bölgedeki faaliyeti azalacaktır" diyerek talepleri savundu.

Beyaz Saray özel temsilcisi Amos Hochstein bugün Beyrut'u ziyaret ederek çatışmaya diplomatik çözüm yollarını görüşecek.

Reuters,DW / MUK,EC

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