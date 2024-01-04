İsrail-Lübnan hattında gerilim artıyor

Lübnan'da Aruri'nin öldürülmesi, İran'daki saldırı ve Nasrallah'ın intikam açıklamaları sonrası Ortadoğu'da tansiyon yüksek. Bölgeye giden Blinken sonrasında Türkiye'yi de ziyaret edecek.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesini, "İsrail'in çirkin saldırganlığı" diyerek kınadı.

Lübnan'da televizyondan yayınlanan açıklamasında Nasrallah, "Bu sessiz kalmamamız gereken büyük ve tehlikeli bir suç" diyerek "İsrail'in zayıfladığı, Allah'ın izniyle İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağı" ifadelerini kullandı. "Eğer düşman Lübnan'a saldırırsa Hizbullah hiçbir kısıtlama ya da kural tanımayacak" tehdidinde bulunan Nasrallah, "Savaştan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Nasrallah'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin İsrail'in Hizbullah'a karşı bir saldırı hazırlığında olup olmadığına ilişkin sorusunu, "Bu söylediklerinize cevap vermeyeceğim. Biz Hamas'la mücadeleye odaklanmış durumdayız" diyerek yanıtladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari Fotoğraf: Gil Cohen-Magen/AFP

Lübnan ve İran'daki Hizbullah'ı Hamas'a askeri ve mali destek vermekle suçlayan İsrail, Hamas lideri Aruri'nin öldürülmesinin sorumluluğunu ise şimdiye kadar üstlenmedi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından Gazze'ye bombardıman başlatan İsrail daha sonra kara operasyonlarını genişletmişti.

"Savaşın içine çekilmek istemiyoruz"

Lübnan hükümeti ise yaşanan gelişmelerden endişeli.

Lübnan Dışişleri Bakanı Bau Habib, Lübnanlıların savaşın içine çekilmek istemediğini belirterek "Hizbullah bile bölgesel bir savaşın içinde olmak istemiyor" dedi. Habib, Batılı ülkelere "Sadece Lübnan'da değil, sadece Beyrut'ta değil, Gazze'de de tüm şiddetini ve eylemlerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Almanya Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, yaşanan son gelişmelerin ardından vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma çağrısında bulundu.

Bakanlık, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ülkede bulunan Alman vatandaşlarının Almanya temsilcilikleri ile temasa geçerek kriz hazırlık listesine kaydolmaları ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Bakanlığın kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda bir tırmanma göz ardı edilemez" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fotoğraf: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gidiyor

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın yayılmasından endişe edilirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken yeniden bölgeye gidiyor. ABD'li yetkililer, bu akşam İsrail'e varması beklenen Blinken'in temaslarıyla ilgili bilgi vermedi. Blinken'ın Cumartesi günü de Ankara'ya gelmesi ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la görüşmesi bekleniyor.

Reuters,AFP,dpa / HS,ET

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