İsrail: Lübnan'ı Taş Devri'ne göndeririz

İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı tansiyonu artırıcı açıklamalar geliyor. Son olarak İsrail, Lübnan'ı Taş Devri'ne göndermekle tehdit etti.

İsrail bir savaş halinde komşusu Lübnan'ı "Taş Devri'ne geri göndermekle" tehdit etti. İki ülke sınırında Gazze savaşının başından beri aralıksız çatışmalar yaşanıyor.

Washington ziyareti sırasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Savaş istemiyoruz, ama her senaryoya hazırlanıyoruz" dedi. Hizbullah'ın, savaş çıkarsa Lübnan'a ağır hasar vereceklerini bildiğini söyleyen Gallant, "Lübnan'ı Taş Devri'ne gönderebiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Hizbullah arasında tehdit dozu giderek artan açıklamaları Gazze savaşının bölgesel bir çatışmaya döneceği endişesine yol açarken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den İsrail'e uyarı geldi. Hizbullah ile yeni bir savaşın Ortadoğu'da "korkunç" sonuçlara yol açacağını söyleyen Austin, tarafları diplomatik çözüm bulmaya çağırdı.

Öte yandan olası çatışma endişesiyle Almanya ve Kanada, vatandaşlarından derhal Lübnan'ı terk etmelerini istedi.

Ankara'dan Lübnan'a destek

Görev süresi bu hafta dolacak olan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, muhtemel savaşın "kıyametvari” olacağını söyledi, "Suriye ve diğerlerini de içine çekeceği" uyarısında bulundu.

Lübnan’ın ulusal haber ajansı Çarşamba günü İsrail’in sınır civarında 10 ayrı saldırı gerçekleştirdiğini, Nebatiye kentinde bombalanan bir binada 5 kişinin öldüğünü aktardı. Hizbullah ise aynı gün İsrail hedeflerine yönelik altı saldırı düzenlediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'de savaşın yoğun aşamasının sona ereceğini, kuvvetlerin bir kısmını Lübnan sınırına kaydıracaklarını açıklamıştı.

Dün Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e karşı Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Erdoğan aynı gün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada da bölge ülkelerini Lübnan'a destek vermeye çağırmıştı.

AFP / MUK,BÖ

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