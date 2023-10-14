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İsrail, kuzey Gazze'nin tahliyesi için yeniden süre tanıdı

14 Ekim 2023

İsrail, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri için yeniden süre tanıdı. İsrail ordusu, Hamas'ın iki yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

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Yüz binlerce Filistinli'nin güneye doğru gittiği bildiriliyor
Yüz binlerce Filistinli'nin güneye doğru gittiği bildiriliyorFotoğraf: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

İsrail ordusu, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye geçmeleri için yerel saat ile 10.00-16.00 arasında mühlet tanıdı ve bu süre zarfında saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. İsrail ordusundan bir sözcü, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Beyt Hanun'da yaşayan Filistinlilerin saldırıya uğrama endişesi taşımadan, belirlenmiş bir güzergâh üzerinden Han Yunus'a geçebileceklerini belirtti.

İsrail ordusu dün de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesi için 24 saat süre tanımış ve bu süre dün akşam TSİ 20.00'de dolmuştu. İsrail'in çağrısı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumda da yoğun tepkilere neden olmuştu.

BM, 1 milyon 100 bin Filistinli'nin bölgedeki yaklaşık 2 milyon 300 binlik nüfusun neredeyse yarısı olduğuna dikkat çekerek, bu kadar çok kişinin büyük bir trajedi yaşanmadan 24 saatte güneye tahliyesinin imkansız olduğunu vurgulamıştı. BM, İsrail'den tahliye kararını geri almasını da talep etmişti.

Olası bir mülteci dalgasından endişe eden Mısır da Gazze sınırını kapattığı için bölgede Hamas ile İsrail arasında sıkışıp kalan ve gidebileceği yer olmayan sivillerin büyük bir insanlık dramı yaşamasından endişe ediliyor.

Filistinliler, Gazze'nin kuzeyini terk ediyor
Filistinliler, Gazze'nin kuzeyini terk ediyorFotoğraf: Hatem Moussa/AP/picture alliance

Öte yandan, sivillerin bölgeyi terk etmesi halinde İsrail'in hazırlandığı kara saldırısını başlatacağını düşünen Hamas'ın da güneye geçmek isteyen Filistinlileri durdurduğu ve zorla geri gönderdiği iddia edildi.

İsrail: İki Hamas yetkilisi öldürüldü

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürdü. İsrail ordusu, iki Hamas yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı. 

İsrail ordusu Hamas'ın düzenlediği terör saldırılarında sorumluluğu olduğu iddia edilen Ali el Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Ali el Kadi'nin İsrail'in sınır bölgelerindeki katliamdan sorumlu olduğu ifade edildi. 

Ordudan daha önce yapılan açıklamada da, Hamas'ın lider kadrosundan Murat Ebu Murad'ın öldürüldüğü duyuruldu. Ordu, Ebu Murad'ın İsraillilere yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırıların ana sorumlularından biri olduğunu iddia ederek, Hamas'ın hava saldırılarından sorumlu kişi olduğunu ileri sürdü. Hamas ise Murad Ebu Murad'ın öldürüldüğünü henüz doğrulamadı.

Can kaybı artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Radikal İslamcı Hamas'ın kontrolünde bulunan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda 2 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, 724'ü çocuk olmak üzere 2 bin 215 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Son 24 saat içinde ise 126'sı çocuk olmak üzere 324 kişinin öldüğü kaydedildi. 

İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht, çatışmalarda en az 265 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'ın saldırılarında İsrail'deki can kaybı ise bin 300'ü aştı. Hecht, 120 kişinin ise Hamas tarafından kaçırıldığından emin olduklarını ifade etti. 

AFP, dpa / ETO, JD

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