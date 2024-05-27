İsrail-Mısır sınırında çatışma: Bir Mısır askeri öldü

İsrail ile Mısır askerleri arasında sınır bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmada bir Mısır askeri öldü. İsrail'in çadır kent saldırısında ise can kaybı 45'e yükseldi.

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah sınırında çatışma çıktı, olayda Mısır ordusundan bir asker öldü.

İlk açıklama İsrail'den geldi, iki ülke askerlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açtığı belirtildi. İlerleyen dakikalarda Mısır tarafı, olayda bir askerlerinin öldüğünü duyururken İsrail kayıp bildirmedi.

Olaya dair soruşturma başlattıklarını açıklayan İsrail, Mısır makamları ile temasta olduklarını kaydetti. İki ülke askerini neyin karşı karşıya getirdiği henüz belli değil.

7 Ekim tarihinde Hamas'ın saldırısı ve İsrail'in buna yanıt olarak Gazze Şeridi'ne bombardımanıyla başlayan savaşta ilk kez bir Mısır askeri hayatını kaybetti. Savaşın başında İsrail ordusunun Kerem Şalom sınır kapısı yakınlarına düzenlediği bombardımanda bazı Mısır askerleri hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın "kaza" olduğunu söyleyen İsrail, Mısır'dan özür dilemişti.

Macron'dan İsrail'e tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de Holokost anıtını ziyaret etti. Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Mısır sınırında iki ülke askeri arasındaki çatışma, İsrail'in Refah'ta bir çadır kente gece saatlerinde düzenlediği bombardımanın ardından yaşandı. İsrail saldırıda iki üst düzey Hamas yetkilisini öldürdüğünü savunurken, Gazzeli sağlık yetkilileri çadır kentte en az 45 sivilin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çadır kentin bombalanması Avrupa'dan Afrika'ya tepki uyandırdı.

Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'den Refah operasyonunu durdurmasını istedi. Macron "Uluslararası hukuka tam saygı ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum" dedi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Küçük çocuklar dahil yerinden edilmiş insanlara yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını" söyledi.

Refah, İsrail ordusunun ayak basmadığı son büyük yerleşim yeriydi. Han Yunus ve Gazze gibi daha kuzeydeki şehirlere yönelik saldırılar sonucu evlerinden olan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli Mısır sınırındaki bu bölgeye sığındı. Mayıs ayının ilk haftasında İsrail tankları kente girmeden önce, bölgede sıkışıp kalanların sayısı, kentin kendi nüfusuyla birlikte 2 milyona yaklaşıyordu.

Saldırının "korkunç" olarak nitelendirildiği Afrika Birliği açıklamasında da İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Küresel düzenin tesisi için Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) kararları derhal uygulanmalı" ifadeleri yer aldı.

ICJ cuma günü, İsrail'e Refah saldırısını sonlandırması talimatı veren bir karar almıştı.

Netanyahu: Trajik bir hata

Uluslararası kamuoyunun tepkisi üzerine İsrail ordusu kamp saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Başbakan Benyamin Netanyahu da en az 45 kişinin öldüğü saldırıyı "trajik bir hata" olarak niteledi. İsrail parlamentosu Knesset’e hitap eden Netanyahu, "Masum sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz üstün gayrete rağmen önceki gece trajik bir hata yaşandı" dedi. Konuyla ilgili soruşturmanın nihayete ulaşacağını söyledi.

AP, dpa, Reuters / MUK,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?