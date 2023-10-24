İsrail ile BM arasında Gazze krizi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Hamas çatışması ile ilgili düzenlenen oturumda yaptığı konuşma İsrail ile BM arasında gerginliğe neden oldu.

İsrailli yetkililer, konuşmasında Gazze savaşında "uluslararası insan hakları hukukunun açıkça ihlal edildiğini" söyleyen ve "Filistinlilerin kolektif şekilde cezalandırıldığını" dile getiren Guterres'e sert tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres ile BMGK'daki oturum sonrası yapılması planlanan toplantısını iptal etti. Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim'den (Hamas'ın saldırıyı düzenlendiği tarih) sonra dengeli bir yaklaşım için ortam yok olmuştur. Hamas'ın yeryüzünden silinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM nezdindeki büyükelçisi Gilad Erdan da Guterres'in istifasını talep etti. Guterres'in "çocukların, kadınların, yaşlıların toplu katliamı kampanyasına anlayış gösterdiğini" belirten Erdan, BM Genel Sekreteri'nin BM'yi yönetmeye uygun olmadığını ifade etti. Erdan sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Yahudi soykırımından sonra kurulmuş bir örgütün yöneticisinin böyle korkunç görüşleri savunması çok üzücü" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşmasında, Hamas'ın saldırılarının "bir boşlukta gerçekleşmediğini", Filistin halkının 56 yıldır "boğucu bir işgale maruz kaldığını" söylemiş ve ateşkes çağrısı yapmıştı.

Guterres'in konuşması İsrail ile gerginliğe yol açtı. Fotoğraf: Xie E/Xinhua/picture alliance

İsrail'den ateşkese ret

Ancak İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas'ı "yen Naziler" şeklinde nitelendirerek kendileri için bir ateşkesin söz konusu olamayacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Hamas tarafından rehin tutulan 200'den fazla kişinin fotoğraflarını gösteren Cohen, "Sizin varoluşunuzu yok etmeye yemin etmiş biriyle nasıl ateşkes sağlayabilirsiniz?" dedi.

Cohen, "Uygar dünya tıpkı Nazileri yok etmek için birleştiği, IŞİD'i yok etmek için birleştiği gibi Hamas'ı yok etmeye kararlı İsrail'in arkasında durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. Saldırının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava operasyonlarında Hamas'ın verilerine göre 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

dpa,rtr/BÖ,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?