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İsrail, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının risk düzeyini düşürdüFotoğraf: Sha Dati/Xinhua News Agency/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail İstanbul'a seyahat uyarısının seviyesini düşürdü

2 saat önce

İran'ın Türkiye'deki İsraillileri hedef alan suikast planının engellendiğini açıklayan İsrail, İstanbul'a yönelik seyahat uyarısının seviyesini düşürdü.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87srail-i%CC%87stanbula-seyahat-uyar%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-seviyesini-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrd%C3%BC/a-62294160

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İstanbul'a yönelik seyahat uyarısının risk düzeyini en yüksek seviyeden ikinci en yüksek seviyeye indirdi. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi, İstanbul'daki İsraillilere yönelik suikast planı engellendiği açıklanan "İran'ın motivasyonunun hâlen yüksek olduğu" uyarısında bulundu. "Potansiyel İsrail ve Yahudi hedeflerini belirleme ve altyapı kurma yönündeki çabaların" sürdüğünü belirten Konsey, İsraillilere gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ve haftalarda İstanbul ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik saldırıları engelleyen hem Türk güvenlik güçlerine hem de bizim güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Önlemlerimiz başarılı oldu ve insanların hayatını korudu. Aşama aşama rutine dönüyoruz" diyen Bennett, "Türkiye'deki İsraillilere yönelik saldırıların engellenmesindeki işbirlikleri için Erdoğan ve halkına" da teşekkür etti.

Türk medyasında çıkan haberlerde, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast planladıklarından şüphelenilen bazı İranlıların gözaltına alındığı belirtilmişti. Bu kişilerin kaldığı ev ve otellerde yapılan aramalarda da tabanca ve susturucular bulunduğu bildirilmişti.

İran: Saçmalık

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de geçen hafta Ankara'da görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, saldırıların önlenmesindeki işbirliğinden ötürü Türkiye'ye teşekkür ederken "Burada sadece masum İsrailli turistlerin öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğinin İran terörünce ihlalidir" demişti. Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Lapid ile yakın temas kurduklarını ve iki ülkenin ilgili kurumları arasında sürekli istihbarat paylaşımı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu ise "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Suikast iddialarını "saçma" olarak tanımlayan Tahran ise İsrail'i İran-Türkiye ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise söz konusu iddianın "iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmak için tasarlanmış bir senaryo" olduğunu savunmuştu.

Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Seyyad Hodayi'nin 22 Mayıs'ta Tahran'da öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan İran, intikam sözü vermişti. İsrail de geçtiğimiz haftalarda yayımladığı seyahat uyarısında, İran'ın olası saldırılarına hedef olabilecekleri gerekçesiyle vatandaşlarına Türkiye'den ayrılmaları için çağrıda bulunmuştu. İstanbul da İsrail'in seyahat uyarısı skalasındaki en yüksek düzey olan dördüncü seviyedeki yerler arasına alınmıştı. Türkiye'nin diğer bölgeleriyse en yüksek ikinci seviyede tutulmuştu. Ankara, ekonomisinin önemli bir ayağı turizm olan Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek İsrail'in bu adımına tepki göstermişti.

DW,AFP/CÖ,JD

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