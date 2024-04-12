İsrail-İran geriliminde ABD'den diplomasi mesaisi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile İran arasında tırmanan geriliminde Tahran'ın tansiyonu düşürmesi için diplomatik girişimlerde bulunurken, İsrail'den "saldırılara karşılık veririz" açıklaması geldi.

İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik saldırısının ardından başlayan gerilimde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in tansiyonu düşürmek için bir dizi görüşmeler yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller İran'ın misilleme tehdtilerinin arttığı bir ortamda, Blinken'in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la telefonda görüştüğünü duyurdu. Miller, "Bakan Blinken gerilimin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını ve ülkelerin İran'ı gerilimi düşürmeye teşvik etmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu" dedi.

Son birkaç gün içinde Avrupalı müttefiklerle de görüşüldüğünü belirten Miller, geriliminin İran'ın, bölgenin ve dünyanın çıkarına olmadığı konusunda Tahran'a net bir mesaj vermelerini istediklerini dile getirdi.

İsrail'in saldırısında üst düzey İranlı askeri yetkililer öldürüldü. Fotoğraf: AP/picture alliance

İsrail'den yanıt: Karşılık veririz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya doğrudan karşılık vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e "Tahran'ın doğrudan bir saldırısı İsrail'in İran'a uygun bir karşılık vermesini gerektirecektir" dedi. Pentagon'dan yapılan açıklamada da Gallant ve Austin arasındaki görüşmede İran veya onun desteklediği taraflardan İsrail'e gelebilecek tehditlerin ele aldındığı belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında, "Başkan Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği açık mesajı yineleyen Bakan Austin, Bakan Gallant'a Tahran'ın alenen tehdit ettiği İran saldırılarına karşı İsrail'i savunmak için ABD'nin tam desteği konusunda güvence verdi" denildi. Açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu en üst düzey askeri yetkilisi Orgeneral Michael Kurilla'nın İsrail'e yapacağı ziyaretin, "mevcut güvenlik tehditlerini" görüşebilmesi için öne çekildiği de belirtildi.

Lufthansa uçuşları askıya aldı

Bu arada Alman havayolu şirketi Lufthansa Cuma günü, güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Şirket sözcüsü, "Mevcut durum nedeniyle Lufthansa Tahran'a ve Tahran'dan yapılan uçuşlarını 13 Nisan Cumartesi gününe kadar askıya aldı" dedi.

İsrail'in Nisan ayı başında Suriye'deki İran Büyükelçiliği yerleşkesine düzenlediği hava saldırısında iki tuğgeneral ile Devrim Muhafızları'nın beş üyesi öldürülmüştü. Saldırı sonrasında İran yönetimi misilleme tehdidinde bulunurken son olarak İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıyı İran topraklarına yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini belirterek İsrail'in cezalandırılacağını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın tehdidiyle ilgili, "İsrail'i korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Reuters, dpa / GY, BÖ

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