İsrail Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, hafta sonunda 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü Dürzi köyü saldırısının arkasındaki isim olduğunu iddia ettiği Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki Dürzi köyünde 12 genç ve çocuğun ölümüne neden olan saldırının arkasındaki isim olduğunu iddia ettiği Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava saldırısında öldürüldüğü açıklanan Şükür'ün "ellerinde birçok İsraillinin kanının olduğunu" belirtti. Gallant, "Bu gece halkımızın kanının bir bedeli olduğunu ve askeri güçlerimizin bu doğrultuda erişemeyeceği yer olmadığını gösterdik" dedi.

Aynı saldırıda üç de sivil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şükür'ü hedef aldığı saldırıda üç sivilin de öldüğünü açıkladı. Bu kişilerin, aynı binada bulunan iki kadın ve bir çocuk olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Şükür'ü Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yöneten Hizbullah komutanı ve geçen Cumartesi günü Golan Tepeleri'nde düzenlenen saldırının sorumlusu olarak tanımladı.

Hizbullah, Şükür'ün ölümünü doğrulamadı. Saldırının ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, "İsrail ölüm makinesi, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Beka'dan sonra başkent Beyrut'u da hedef aldı" ifadelerini kullandı ve saldırıyı uluslararası toplumun "sorumluluğuna" bırakacaklarını söyledi.

Nasrallah'ın "sağ kolu"

Fuad Şükür Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak biliniyor. Nasrallah'ın danışmanlarından olan Şükür, Hizbullah'ın kurucuları arasında yer alıyor.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen saldırı İsrail-Hizbullah gerilimini daha da artırmıştı. Golan Tepeleri'nde bulunan bir Dürzi köyündeki futbol sahasına isabet eden roket 12 çocuk ve gencin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. İsrail ordusu bu saldırıdan Hizbullah ve Şükür'ü sorumlu tutuyor.

Hizbullah ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

DW, AP, AFP, Reuters/ EÇ, CÖ

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