İsrail Han Yunus’a baskın düzenledi

İsrail askerleri sürpriz bir baskınla Han Yunus'un doğusuna tekrar girdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentin merkez hastanesinin bulunduğu ve Filistinli yetkililerin toplu mezar olduğunu ileri sürdüğü yerden çok sayıda ceset çıkarıldığı bildiriliyor.

Hastanede "infaz" yapıldı suçlaması

Reuters acil durum ekipleri Nasr Hastanesi yıkıntılarından ceset çıkarıldığını doğruladı. Acil durum ekipleri bölgede 73 cesedin daha bulunduğunu doğrularken bir haftada bulunan ceset sayısı 283'e yükseldi.

İsrail hastanede çatışma yaşandığını çünkü Hamas militanlarının kendilerini buna zorladığını iddia ediyor. Hamas ve hastane personeli bunu reddediyor.

Gazzeli yetkililer çıkarılan cesetlerin, sayısını en az 3 olarak tahmin ettikleri toplu mezarların birinden çıkarıldığını belirtiyor.

En az 200 ceset daha bulmayı tahmin ettiklerini söyleyen Hamas tarafından yönetilen hükümet medya ofisinden İsmail Al-Thawabta İsrail'i hastanede "infaz" yapmak ve cesetlerin üzerini buldozerle kapatmakla suçladı. İsrail bu suçlamayı reddediyor.

Gazze’nin Han Yunus dahil çeşitli bölgelerine yeni hava saldırıları düzenlendiği bildiriliyor. Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua/IMAGO

Gazze Şeridi’nin daha güneyinde bulunan ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah'a ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine yeni hava saldırıları düzenlendiği bildiriliyor.

İsrail, yedi aydır devam eden savaşın en yoğun çatışmalarının yaşanmasının ardından bu ay kara birliklerini aniden Gazze Şeridi'nin güneyinden çekmişti. Bölgeden kaçan Filistinliler yıkıntıların arasındaki evlerine geri dönmeye başlamıştı.

İsrail'in Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail'e karşı düzenlediği ve 1200 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar sonrası Hamas'a karşı başlattığı savaşta şimdiye kadar 34 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Reuters,dpa / SSB, EC