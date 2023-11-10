İsrail: Hamas hastaneden ateş açıyorsa hastaneyi de vururuz

İsrail saldırılarında bugün çok sayıda hastane ve bir okul hedef alınırken İsrail ordu sözcüsü gelen tepkiler üzerine "Hamas hastaneden ateş açıyorsa gereğini yaparız. Hamas'ı gördüğümüz yerde vururuz" dedi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında ölen Filistinlilerin sayısı 11 bini geçerken bugünkü saldırılarda hastaneler ve bir okul hedef alındı. Saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın avlusunun hedef alındığı saldırıda Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık açıklamasında, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde "gazeteciler ve yerinden edilmişler için" kurulan iki çadırı doğrudan hedef aldığı bildirildi. Saldırı sırasında hastanede tedavi gören yaralıların yanı sıra yerlerinden edilmiş ve hastaneye sığınmış binlerce sivilin bulunduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi direktörü Muhammed Ebu Selmiye "İsrail Gazze kentindeki hastanelere savaş açmış durumda" diyerek Gazze kentindeki El Burak okuluna düzenlenen saldırıda da 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Okulda yerinden edilmiş Filistinli sivillerin barındığı ve çok sayıda çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'nin "doğrudan" hedef alınması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınlar çıktı. Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi de çevresinde meydana gelen patlamalar nedeniyle hasar gördü. Filistin haber ajansı WAFA, hastanede yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin bulunduğunu belirterek hastanenin çevresine düzenlenen şiddetli saldırılarda bir sağlık görevlisinin yaralandığını, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Şifa Hastanesi Fotoğraf: Doaa Rouqa/REUTERS

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi. Kudüs hastanesi çevresinde de yoğun çatışmalar yaşandığı, çatışmalarda bir kişinin öldüğünü ve 28 kişinin yaralandığını bildirildi.

"Hamas hastaneden ateş açıyorsa hastaneyi de vururuz"

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hedef alınan hastaneleri Hamas'ın üs olarak kullandığını ve hastanelere sığınan sivillerle hasta ve doktorları canlı kalkan olarak kullandığını savunuyor. Hamas ise bu iddiayı reddediyor. İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy'nin Hamas'ın ana karargahının Şifa Hastanesinin altında bulunduğunu açıklaması sonrasında hastanenin koruma statüsünü kaybedeceği ve İsrail tarafından "meşru hedef" olarak görüleceği endişesi artmıştı.

Hastaneler ve okula yönelik yoğun tepkilerin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas teröristlerinin hastanelerden ateş açtığını görürsek yapmamız gerekeni yaparız. Hamas teröristlerini gördüğümüz yerde öldürürüz" ifadesi kullanıldı. İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht, Hamas'ın Şifa Hastanesi içinde faaliyet gösterdiğini savundu.

Kızılhaç'tan "insanî hukuk" uyarısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yoğunlaşan çatışmalar ve sağlık kuruluşlarının hedef alınmasının bölgede zaten bir aydır süren çatışmalarda büyük zarar gören sağlık sistemine ağır bir darbe indirdiği açıklaması yaptı. ICRC yetkilisi William Schomburg, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Nasr ve faaliyeti durdurmak zorunda kalan Rantisi hastanelerine işaret ederek artık çocuk hastanelerinin bile saldırılardan muaf tutulmadığına işaret etti. Schomburg, "Binlerce sivilin, hastaların ve sağlık personelinin hayatı tehlikede. Partner kuruluşumuz Filistin Kızılayı Kudüs hastanesinde yılmadan hizmet vermek için çalışıyor ve gerekli araçlar tükenmek üzere" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu'nun açıklamasında, "Hastane çevrelerindeki askeri operasyonlar sivillerin varlığını hesaba katmak zorundadır. Siviller uluslararası insanî hukukun koruması altındadır. Savaş kuralları açıktır. Hastaneler özel koruma altındaki tesislerdir. İnsanî yardım çalışanları ve sağlık personeli dahil olmak üzere sivillerin korunması sadece hukuki bir yükümlülük değil, aynı zamanda bu korkunç dönemde insan hayatını korumak adına bir ahlakî zorunluluktur" denildi.

Ölen Filistinlilerin sayısı 11 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının sözcüsü Eşref el Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlere son 24 saatte 266 kişinin daha eklendiğini belirterek 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 11 bin 78'e yükseldiğini bildirdi. El Kudra, ölenlerin arasında 4 bin 506 çocuk ve 3 bin 27 kadının bulunduğunu kaydetti. Gazze'de yaralı sayısının 27 bin 490'a çıktığını belirten Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bin 500'ü çocuk olmak üzere enkaz altında kalan 2 bin 700 kişi hakkında kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

Hastanelere yönelik tehdide de değinen el-Kudra, hastanelerin boşaltılmasının imkansız olduğunu belirterek "Yapay solunum cihazlarına bağlı 45 bebekten, yoğun bakımdaki 52 çocuktan, yüzlerce yaralı ve hastadan bahsediyoruz. Hastanelerde on binlerce yerinden edilmiş sivil de bulunuyor" açıklamasını yaptı.

rtr,AFP,DW/BK,JD

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