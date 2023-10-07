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İsrail Hamas'ın saldırısının ardından savaş durumu ilan etti

7 Ekim 2023

Hamas'ın saldırısına uğrayan İsrail "savaş durumu" ilan etti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed ed Dayf, İsrail topraklarına 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

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Hamas'ın roket saldırılarında bir bina ve önündeki otopark da vuruldu
Hamas'ın roket saldırıları sonrasında İsrail'de savaş durumu ilan edildiFotoğraf: Tsafrir Abayov/AP

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah "savaş durumu" ilan etti.

İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Muhammed ed Dayf, Cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırılarının ardından "askeri bir operasyonun" başladığını ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırılan bu operasyonun amacının, "İsrail'in ihlallerine" son vermek olduğunu dile getirdi. Ed Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları "Aksa Tufanı'nın" ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Saldırılarda bir kişinin öldüğü 15 kişinin de yaralandığını bildirildi. 

Dayf, İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği videoda mesajında, "Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade ederek, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzeler - (07.10.2023)
İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze'ye binlerce roket ve havan fırlattıklarını duyurduFotoğraf: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Yoav Gallant: İsrail kazanacak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, konuya ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada,  "Hamas’ın Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun bir şekilde roket atmaya başladığını, bir dizi farklı noktadan İsrail topraklarına girildiğini" duyurdu. Açıklamada, "Güney ve orta bölgelerdeki sivillerin sığınakların yanında, Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgede ise sığınakların içinde kalmaları gerekmektedir. Genelkurmay Başkanı şu anda bir durum değerlendirmesi yapmakta ve IDF faaliyetlerinin devamına ilişkin planları onaylamaktadır" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "özel güvenlik durumu" ilan edildiğini aktararak, "Hamas, İsrail Devleti’ne savaş açarak büyük bir hata yaptı. İsrail ordusu her yerde düşmana karşı savaşıyor. İsrail kazanacak" dedi.

 

dpa,AFP,DHA / AI,ET

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Hamas'ın roket saldırılarında bir bina ve önündeki otopark da vuruldu

İsrail Hamas'ın saldırısının ardından savaş durumu ilan etti

Politika7 Ekim 2023
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