İsrail Gazze'nin güneyine saldırıyor

İsrail Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü harekâtta cepheyi daha da güneye kaydırırken yüz binlerce sivil Refah çevresinde sıkışmış halde. Hamas'tan bir heyet ise ateşkes görüşmesi için Kahire'de.

İsrail Cuma günü Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde düzenlediği saldırılarla, bölgede sürdürdüğü askeri harekâtı daha da güneye kaydırdı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Han Yunus'ta operasyonun genişletildiği ve son 24 saat içerisinde "düzinelerce teröristin ortadan kaldırıldığı" ifade edildi.

AFP'nin aktardığına göre günün erken saatlerinde başlayan saldırıların ardından Han Yunus üzerinde siyah dumanlar oluştu. Güneydeki Refah Sınır Kapısı yakınında yer alan Han Yunus binlerce sivilin güvenli bölge umuduyla kaçtığı yerlerden biriydi.

Filistin Kızılay Derneği Perşembe günü yaptığı açıklamada Han Yunus yakınlarındaki El Amal'a yönelik bombardımanda 41 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Deyr el-Belah ve Han Yunus çevresindeki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından son günlerde zaten kalabalık olan güney sınırındaki Refah kentine 100 bin kişinin daha geldiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yakınlarını kaybeden çok sayıda Filistinli bölgedeki El Aksa hastanesinde toplanmış durumda. İsrail'in Perşembe günkü saldırısında iki kızını kaybettiğini belirten Suhair Nasır isimli Filistinli, "Ev bombalandı, 28 Aralık'ta yani doğum günlerinde enkaz altında kaldılar" diye konuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Cuma günü İsrail'in güneyine yeni bir roket saldırısı başlattığını açıkladı.

Hamas yönetimindeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölenlerin sayısı 21 bin 507'ye ulaştı. Buna son 24 saatte ölen 187 kişi de dahil.

İsrail ordusunun açıklamasına göre Gazze'deki harekâtta ölen asker sayısı ise 168.

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Mısır'dan yeni ateşkes planı

İsrail'in son saldırıları, Hamas temsilcilerinin savaşı sona erdirmeye yönelik Mısır'ın hazırladığı planı görüşmek üzere başkent Kahire'ye gittiği sırada gerçekleşiyor. Hamas'a yakın kaynaklara göre, Mısır'ın üç aşamalı planı yeni bir ateşkes sağlanmasını, İsrail'deki Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını ve nihayetinde savaşın sona erdirilmesini öngörüyor.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze'den "tamamen çekilmesi için garanti" isteyeceklerini söyledi. Mısır'ın çözüm önerisi, "tüm Filistinli grupların" katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından, savaş sonrası Gazze'nin yönetiminden ve yeniden inşasından sorumlu olacak bir teknokratlar hükümeti kurulmasını da içeriyor.

Mısır Devlet Enformasyon Dairesi Başkanı Dia Raşvan planın "Filistinlilerin kanının dökülmesine son vermek amacıyla, ilgili tüm tarafların görüşlerini bir araya getirmeyi amaçladığını" söyledi.

Güneye kaçan Filistinlilerden bazıları Refah'taki çadırlarda kalıyor Fotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

BM, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğunun evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Kaçan sivillerin çoğu Refah gibi güney bölgesindeki yerlerde derme çatma çadırlarda yaşıyor.

AFP/GY,JD

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