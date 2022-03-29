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Ukrayna Krizi
Koronavirüs
PolitikaTürkiye

İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi?

29 Mart 2022

Ukrayna savaşı enerji sektöründe dengeleri değiştirirken ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Alternatiflerden birisi de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87srail-gaz%C4%B1-t%C3%BCrkiye-%C3%BCzerinden-avrupaya-ta%C5%9F%C4%B1nabilir-mi/video-61296799
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