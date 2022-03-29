İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi?

PolitikaTürkiyeİsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitikaTürkiye29.03.202229 Mart 2022Ukrayna savaşı enerji sektöründe dengeleri değiştirirken ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Alternatiflerden birisi de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması.https://www.dw.com/tr/i%CC%87srail-gaz%C4%B1-t%C3%BCrkiye-%C3%BCzerinden-avrupaya-ta%C5%9F%C4%B1nabilir-mi/video-61296799Reklam