İsrail’in İslami Cihat komutanını öldürmesinin ardından İsrail-Filistin gerilimi tırmanıyor. Silahlı çatışmalar, bir yılı aşkın süredir ilk defa ikinci güne sıçradı. İsrail uzun süreli bir çatışmaya hazırlanıyor.

İsrail, Cuma günü Gazze'ye düzenlediği operasyonda, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Teysir el-Cebari'yi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre, söz konusu saldırıda, dokuz Filistinli daha yaşamını yitirirken, 79 kişi ise yaralandı. Öldürülenler arasında İslami Cihat Hareketi'nin en az dört üyesinin yanı sıra bir de çocuk olduğu belirtiliyor.

Bunun üzerine Filistinli militanlar, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına doğru en az 160 roket ateşledi. İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu roketlerin çoğunluğu hedefine ulaşmadan engellendi. Filistin saldırıları sonucunda, sığınaklara koşmakta olan bir grup İsrailli’nin yaralandığı kaydedildi.

İsrail hava kuvvetleri, Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını sürdürdü. Filistin ise, İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam etti. İsrail'in saldırılarında İslami Cihat'ın iki üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Söz konusu militanların, İsrail'e havan saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in hava saldırıları sonrasında Gazze Fotoğraf: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

İsrail ordusunun aktardığı bilgilere göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da gece yarısı düzenlediği baskınlarda İslami Cihat mensubu 19 militanı gözaltına aldı. İsrail, Pazartesi günü örgütün üst düzey yöneticilerinden Bessam El Saadi'yi gözaltına almış, söz konusu operasyon sırasında 17 yaşında bir örgüt üyesinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Söz konusu gerilim, Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir yaşanan ve ikinci gün de süren ilk çatışma olma özelliğini taşıyor. Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınırda, Mayıs 2021'den bu yana silahlar görece sessiz kalmıştı. O dönemde yaşanan çatışmalar 11 gün sürmüş ve Gazze Şeridi'nde en az 250, İsrail'de ise 13 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail uzun süreli bir çatışmaya hazırlanıyor

İsrail silahlı kuvvetleri, çatışmaların görece uzun süreceğini öngördüğünü açıkladı. Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Ordu, siyasi makamlar ve genelkurmay başkanlığının talimatı üzerine, bir haftalık bir operasyona hazırlanmaktadır" denildi.

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Katar'ın çatışmaların sonlandırılmasına yönelik arabuluculuk çalışmalarına başladıklarını aktardı. Gayretler şu an için sonuç vermedi.

Hamas'tan daha az etkiye sahip olan İslami Cihat Hareketi, AB ve ABD'de terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Reuters,dpa / BÜ,HT