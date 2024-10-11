İsrail Beyrut'un merkezini vurdu

İsrail bu kez de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir mahalleyi vurdu. Hava saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Hizbullah'a yönelik operasyon kapsamında Lübnan'a hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Daha önce birçok defa başkent Beyrut'un güneyindeki dış mahalleleri vuran İsrail, bu kez şehrin merkezindeki bir bölgeyi hedef aldı.

İsrail bu saldırıdan önce bölge sakinlerine yönelik herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, birçok apartman ve dükkanın bulunduğu mahallede en az 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı. Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, ölenler arasında üç çocuklu, sekiz kişilik bir aile de bulunduğunu belirtti.

Hizbullah: Vefik Sefa hedef alındı

İsrail, daha önce bu bölgeye herhangi bir saldırıda bulunmamıştı. Hizbullah'ın yayın organı El Manar TV, Beyrut'un merkezine düzenlenen bu saldırıda, geçen ay İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Vefik Sefa'nın hedef alındığını öne sürdü. El Manar, Hizbullah'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Sefa'nın saldırıda vurulan binalardan birinde olmadığını ve yaşadığını bildirdi.

İsrail'in sık sık hava saldırısı düzenlediği Beyrut'un güney mahallelerinde Hizbullah merkezleri yer alıyor. Hizbullah, operasyonlarının birçoğunu bu bölgeden yönetiyor.

Beyrut'ta vurulan binalardan biri Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında son bir yıl içinde 2 binden fazla kişi öldü. Can kayıplarının büyük bölümü, İsrail'in Hizbullah'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 23 Eylül'den sonra gerçekleşti. Lübnan hükümeti, bombardımanlar nedeniyle 1,2 milyon kişinin de evinden edildiğini duyurdu.

Netanyahu'nun "Gazze" tehdidi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın da "Gazze'ye dönebileceği" tehdidinde bulunmuştu. Lübnanlılara seslendiği video mesajda "Gazze'de gördüğümüze benzer yıkım ve acılara yol açacak uzun bir savaşın pençesine düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var" diyen Netanyahu, "Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail operasyonlarında Lübnan'daki, özellikle de Beyrut'un kalabalık bölgelerindeki sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

DW,Reuters,AP/CÖ,BÖ

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