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İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız

7 Ekim 2023

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların ardından konuşan Benyamin Netanyahu, "düşman eşi benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
Benyamin NetanyahuFotoğraf: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/picture alliance

İsrail makamları, Hamas'ın saldırılarında en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 545 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail'de yayın yapan televizyon kanalı Reshet 13, İsrail'in güneyindeki Ofakim kasabasında, Hamas militanlarının elinde İsrailli tutsaklar olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, saldırılarının ardından, İsrail'in Hamas ile "savaş halinde"olduğunu ifade etti. Netanyahu, yaptığı açıklamda, "Operasyonda ya  da çatışmada değil, savaştayız!" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, "Yedek askerlerin kapsamlı bir şekilde seferber edilmesi" talimatı verdiğini belirterek, "düşman eşi benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi. Başbakan Netanyahu, Hamas'ın İsrail’e yönelik saldırılarını, "beklenmedik ve ölümcül" olarak nitelendirdi.

İsrail'den "Demir Kılıçlar Operasyonu"

Saldırıların ardından İsrail Ordusu, "Demir Kılıçlar Operasyonu" adını verdiği harekat kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Askeri kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde Hamas güçlerine karşı karada da savaşıyor. Bir askeri sözcü, Hamas güçlerinin İsrail'e yamaç paraşütleri ile havadan, deniz üzerinden ve karadan girdiklerini söyledi.

Hamas güçleri tarafından ele geçirilen bir İsrail askeri aracının üstünde çok sayıda Gazzeli - (07.10.2023)
Hamas güçleri tarafından ele geçirilen bir İsrail askeri aracıFotoğraf: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant ise, "Hamas’ın vahim bir hata yaptığını ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattığını" ifade etti.

Hizbullah'tan saldırılara destek

Lübnan Hizbullahı da, durumu yakından takip ettiklerini ve "Filistin direniş güçleriyle doğrudan irtibatta olduklarını" belirtti. Hizbullah, Hamas'ın saldırılarının "İsrail'in devam eden işgaline karşı kararlı bir yanıt ve İsrail ile normalleşme arayışında olanlara bir mesaj" olduğunu ifade etti. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Özerk Bölgesi'nin resmi haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yerleşimcilerin ve işgal askerlerinin terörüne karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu" dile getirdi.

 

Reuters,AFP / AI,ET

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