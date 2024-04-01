İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi ve çevresinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Pazartesi günü ordudan yapılan açıklamada, iki haftadır bölgede olan birliklerin "Şifa hastanesi bölgesindeki operasyonel faaliyetlerine son verdiği" ve geri çekildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda "hastanede 200 teröristin öldürüldüğü" ve "büyük miktarda patlayıcı, silah ve nakit para bulunduğu" kaydedildi.

Radikal İslamcı Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in tank ve araçlarını bu bölgeden çektiğini duyurdu. Bakanlık, hastanede çok sayıda cesedin bulunduğunu, hastane kompleksi ve çevre binalarda büyük maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

İsrail18 Mart'ta hastaneye yönelik geniş bir operasyon başlatmış, söz konusu operasyonun üst düzey Hamas üyelerini hedef aldığını öne sürmüştü. Hamas; kendisini sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla ve hastane, okul gibi sivil tesisleri de silah deposu yapmakla suçlayan İsrail'in iddialarını reddediyor.

İsrail'de Netanyahu protesto edildi

Öte yandan, haftasonu İsrail'de binlerce kişi, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılmasına yönelik çabaların artırılması talebiyle gösteri düzenledi. Başbakan Benyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden eylemciler Kudüs'te bir anayolu trafiğe kapattılar. Eylemciler Netanyahu'yu ülkeyi Hamas'tan koruyamamakla suçladı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda en az bin 160 kişi öldürülmüş, yaklaşık 250 kişi de rehin alınarak Gazze'ye kaçırılmıştı. Rehinelerin bir kısmı geçen Kasım ayında varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakılırken yaklaşık 130 kişinin hala örgütün elinde olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in söz konusu saldırının ardından Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bölgedeki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 32 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'de ölenlerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

AFP/SÖ,JD

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