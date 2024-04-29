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İspanya Başbakanı Sanchez görevinde kalıyor

29 Nisan 2024

Eşi hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevde kalıp kalmamayı düşünen İspanya Başbakanı Sanchez, başbakanlığa devam etme kararı aldığını açıkladı.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro SanchezFotoğraf: Thomas Coex/AFP

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen başbakanlık görevini sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Sanchez, bugün Madrid'de hükümet sarayı önündeki konuşmasında "Mümkünse daha da güçlü biçimde hükümetin başında kalmaya karar verdim" şeklinde konuştu. Eşi ile birlikte bu kararı aldığını ifade eden Sanchez, görevde kalması için hafta sonunda Madrid ve diğer kentlerde düzenlenen dayanışma gösterilerinin de etkili olduğunu kaydetti. Sanchez, konuşmasında siyasetteki "bataklıkla" da mücadele etme sözü verdi. Sanchez, eşi hakkındaki iddiaları da muhalefetin "itibarsızlaştırma kampanyasının" bir parçası olarak nitelendirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez eşi Begona Gomez ile
İspanya Başbakanı Sanchez eşi Begona Gomez ile Fotoğraf: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

İspanya Başbakanı Sanchez, geçen hafta Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla eşi Begona Gomez hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından görevde kalıp kalmamayı düşündüğünü duyurmuştu. "Sağcılar ve aşırı sağcıların siyaseti bataklığa çevirmeye çalışmalarından" bıktığını belirten Sanchez, siyasi geleceği konusunda istifa da dahil olmak üzere düşüneceğini kaydetmiş ve kamu görevlerine ilişkin programını iptal etmişti.

İspanya'da aşırı sağcı çevrelere yakın bir örgüt olarak değerlendirilen Manos Limpias (Temiz Eller) Sanchez'in eşinin koronavirüs pandemisi dönemindeki yardımlarla ilgili olarak bazı iş çevrelerinde nüfuzunu kullandığı ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Manos Limpias, daha sonra yaptığı açıklamada ise suç duyurusunun, belki de yanlış olabilecek medyada çıkan haberlere dayandığını belirtmişti.

2018 yılından bu yana başbakanlık görevinde olan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez'in vereceği karar İspanya'da merakla bekleniyordu. Sanchez'in istifa etmesi halinde, ülkede erken seçimlerin yapılacağı belirtiliyordu. Sanchez'in istifayı düşündüğünü açıklamasının ardından Madrid'de hafta sonunda düzenlenen, Sanchez'in görevi bırakmaması talebiyle düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

AFP, dpa/JD, HT

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