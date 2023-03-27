İskoçya'ya Müslüman Başbakan

İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) Pazartesi günü yapılan açıklamada, üyelerin bölgesel sağlık bakanı Humza Yousaf'ı yeni parti lideri olarak seçtiği bildirildi. Parlamentoda çoğunluğa sahip SNP, "Birinci Bakan" olarak adlandırılan Başbakanlık makamını da elinde bulunduruyor. Yousaf, Salı günü (yarın) Edinburgh'daki bölgesel parlamentoda yapılacak oylama sonucunda resmen hükümet başkanı olacak.

İstifa eden eski Başbakan Sturgeon'un yerine parti genel başkanı seçilen 37 yaşındaki Yousaf‘ın, "yakın sırdaşı" olarak bilinen selefinin izlediği siyaseti sürdürmesi bekleniyor. Yousaf, Sturgeon'un istifasından sonra yapılan seçimde Maliye Bakanı Kate Forbes (32) ve eski kabine üyesi Ash Regan (49) ile yarışmıştı.

Edinburgh'da yaptığı açıklamada ülkesini "Birinci Bakan" olarak yönetebilmenin hayatının en büyük onuru olacağını blirten Yousaf, "Kendimi dünyanın en mutlu adamı gibi hissediyorum" dedi.

Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu İskoçya'da hükümet başkanlığına seçilen ilk Müslüman olan Yousaf, tüm İskoçların başbakanı olacağını belirtti. Yousaf'ın partisi SNP İskoçya'nın Büyük Britanya'dan bağımsızlığını savunuyor.

Üç kez bakanlık yaptı

37 yaşındaki siyaset bilimci Humza Yousaf, nispeten genç olmasına rağmen hükümette şimdiye kadar üstlendiği görevler nedeniyle deneyim kazandı. Yousaf, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 2018'de Adalet Bakanlğı, 2021 yılında da Sağlık Bakanlığı yaptı. Ancak siyasi rakipleri ülkede sağlık hizmetlerinin kötü durumda olmasından kısmen onu sorumlu tutuyor.

Sturgeon 15 Şubat'ta sürpriz bir şekilde "Birinci Bakanlıktan" ve SNP liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. 52 yaşındaki Sturgeon, Birleşik Krallık'ın en kuzeyinde yer alan İskoçya'nın ilk kadın başbakanıydı.

Bağımsızlık çabalarının sonu mu?

Birleşik Krallık'tan bağımsızlığı savunanların öncüsü olarak görülen Sturgeon'un istifası bağımsızlık hareketinin geleceği sorusunu da gündeme getirdi. Yousaf görevi devraldığı Sturgeon'un bu siyasetini sürdüreceğini açıklasa da işinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor. İngiliz Yüksek Mahkemesi, bağımsızlık için yeni bir referandumun ancak Londra'daki merkezi hükümetin onayıyla mümkün olacağına hükmetmişti. Ancak merkezi hükümet böyle bir adımı kesinlikle reddediyor. Kamuoyu yoklamalarında da bağımsızlığa verilen destek Sturgeon'un istifasının ardından düştü.

Yousaf'ın önündeki bir diğer muhtemel engel de Sturgeon'un kendi saflarındaki direnişe rağmen kabul ettirdiği liberal cinsiyet yasa tasarısı olacak. Söz konusu tasarı, cinsiyet değişikliği için ön koşul olan sağlık raporu zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyor. Ayrıca başvuru yaşı da 18'den 16'ya düşürülecek. İngiliz hükümeti ise öneriyi engelliyor. Yousaf, Londra'nın vetosuna karşı yasal yollara başvurma sözü verdi.

dpa/TY,BK

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