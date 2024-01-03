İsias Oteli davası başladı

6 Şubat depremlerinde yıkılarak, aralarında Kuzey Kıbrıslı çok sayıda sporcu çocuğun da bulunduğu 72 kişinin ölümüne neden olan Adıyaman'daki İsias Oteli'nin sorumluları hakkındaki dava başladı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde yıkılarak 72 kişinin ölümüne neden olan Adıyaman'daki İsias Oteli ile ilgili dava başladı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada, aralarında otel sahibinin de olduğu 11 kişi yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde yer alan raporda, binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği ancak sonradan ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtiliyor. Raporda ayrıca betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük ve demir kalınlığının standardın çok altında olduğuna işaret ediliyor. Yapıya ilişkin zemin etüdünün de yapılmadığı, binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak daha sonra otele çevrildiği vurgulanıyor. Dokuz kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekilirken, binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı da duruşmaya katıldı

Duruşmaya, İsias Oteli'nin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıslı 26 çocuk sporcunun ailelerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel de katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, Adıyaman'a yüz kişilik bir heyetle geldiklerini ifade ederek, "Dava bizim için çok önemlidir. İsias Oteli davası, depreme ilişkin davalardan biridir. Dolayısıyla dava görüşülecek ve çıkacak netice hem Türkiye açısından diğer davalara emsal açısından önemlidir, hem de KKTC için çok önemlidir. Çünkü İsias davası bizim de davamızdır. Biz Türkiye Cumhuriyetinin yüce Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

İsias Oteli'nde hayatını kaybeden genç voleybolcu Selin Karakaya Fotoğraf: privat

Yargılama sürecinde suçluların alacakları cezaların diğer davalarda emsal olacağını ve bundan dolayı bu davanın önemli olduğunu dile getiren Ünsal, dava sonuçlanana dek Adıyaman'da kalacaklarını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs'tan gelen sporcu kafilesinde yer alan ve depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selin Karakaya'nın annesi, aynı zamanda Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, İsias Oteli'nin inşaatında sorumluluğu olan herkesin suçlu olduğunu belirterek, "Deprem bu ülkenin bir gerçeğidir. Aktif fay hatlarında deprem olması kaçınılmazdır. Tarih yüzyıllarca bu coğrafyada depremlere tanık olmuştur ama binlerce masumun canlarını alan bizleri de diri diri öldüren depremler değildir adete toplu mezar inşa eden ve bunlara katkı sağlayan ve göz yumanlardır. İsias Oteli'ni yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sanıklar taksirle insan öldürme suçundan yargılanıyor

İddianamede sanıkların birden fazla kişiyi taksirle öldürdüğü ve 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Aralarında otelin hem mimarı hem de müteahhidi olan sanığın da olduğu tutuklu beş kişi duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı.

İsias Oteli binasına gerekli ruhsatları veren yetkililer ve kurumlar hakkında da ayrı bir dava görüleceği bildirildi.

6 Şubat'ta, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremde, on ilde resmi verilere göre yaklaşık 50 bin 800 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa,DHA,DW / ET,HT

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