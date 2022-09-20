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İran'da halk, gözaltında hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Amini'nin ölümünü kitleler halinde protesto ediyor - (19.09.2022 / Tahran)
İran'da halk, gözaltında hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Amini'nin ölümünü kitleler halinde protesto ediyor - (19.09.2022 / Tahran)Fotoğraf: UGC
Politikaİran

İranlılar Mahsa Amini için sokaklarda

2 saat önce

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Başkent Tahran'da polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ranl%C4%B1lar-mahsa-amini-i%C3%A7in-sokaklarda/a-63177702

Geçen hafta İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün yankıları sürüyor.

Dün gece de ülkenin birçok yerinde düzenlenen gösterilerde protestocular Amini'nin ölümünün aydınlatılmasını talep etti. Başkent Tahran'da düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Fars haber ajansının aktardığına göre, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Amini'nin yaşadığı yer olan İran'ın Kürdistan eyaletinde de protestolar devam etti. İran medyasında yer alan haberlere göre, bölgede göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericilerin, daha önce ülkede düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde sık sık kullanılan "Korkmuyoruz, birlikteyiz" sloganını attığı bildirildi.

İran'da Mahsa Amini için düzenlenen gösteriler sürüyor - (19.09.2022 / Tahran)
İran'da Mahsa Amini için düzenlenen gösteriler sürüyorFotoğraf: UGC

AB'den tepki

Mahsa Amini'nin ölümü Avrupa Birliği'nin (AB) de tepkisini çekti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Amini'nin ölümünden sorumlu olanların yargı önünde hesap vermesi ve tüm İranlıların temel insan haklarının korunması çağrısında bulundu.

22 yaşındaki Mahsa Amini geçen Salı günü Ahlak polisi tarafından, "İslami olmayan kıyafetleri" nedeniyle gözaltına alınmış; gözaltında olduğu sırada komaya giren genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Amini'nin gözaltında başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği iddialarını geri çeviren polis, genç kadının kalbinin durmasının ölümüne yol açtığını savunuyor. İnternette yer alan iddialarda ise polisin Amini'nin başını polis aracının camına çarpması sonucu komaya girdiği belirtiliyor. Hamini'nin götürüldüğü hastane, Instagram'da genç kadının hastaneye geldiği sırada beyin ölümünün gerçeklemiş olduğu paylaşmışını yapmış ancak daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı.

Gazetede Mahsa Amini'nin fotoğrafı görülüyor
Gazetede Mahsa Amini'nin fotoğrafı görülüyorFotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, A﻿mini'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'na resmi soruşturma emri vermişti. Tahran Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Çok sayıda parlamenter, olayın açıklığa kavuşturulması için polisin elindeki görüntülerin yayınlanmasını talep etti.

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden bu yana katı kıyafet kuralları uygulanıyor. Özellikle büyük şehirlerde ve zengin semtlerde kadınların başörtüsü zorunluluğuna uyup uymadığı ahlak polisi tarafından sıkı şekilde denetleniyor.

 

dpa / BÖ,ET

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