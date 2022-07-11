İranlı muhalif yönetmen Cafer Penahi tutuklandı

İranlı uluslararası film yönetmeni Cafer Penahi ülkede bir hafta içerisinde tutuklanan üçüncü film yapımcısı oldu. Penahi 2015'te Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

İranlı ödüllü yönetmen ve film yapımcısı Cafer Penahi İran'da tutuklandı. İran'ın Mehr haber ajansının verdiği bilgiye göre 62 yaşındaki Panahi, başka bir film yapımcısı Muhammed Resulof'un durumunu takip etmek için savcılığa gittiği sırada tutuklama işlemi yapıldı.

Penahi, İran'da bir haftadan kısa süre içerisinde tutuklanan üçüncü yönetmen oldu. Resmi haber ajansı IRNA cuma günü Resulof'un meslektaşı Mustafa Aliahmed ile birlikte tutuklandığını duyurmuştu.

Penahi, 2015'te "Taksi Tahran" filmiyle Berlin Film Festivali'nde birinci gelerek Altın Ayı ödülünü kazanmıştı. 2018 yapımı "3 Hayat" filmiyle ise Cannes'da en iyi senaryo da dahil olmak üzere uluslararası festivallerde çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Ancak Penahi bu ödüllerin hiçbirini almaya gidemedi. Zira hakkında uzun süredir yurtdışına çıkış yasağı bulunuyordu. Penahi, 2010 yılında hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için tutuklanmış, "sisteme karşı propaganda" suçundan altı yıla mahkum edilmiş, film yönetmenliği yapması ve senaryo yazması yasaklanmıştı.

50 yaşındaki yönetmen Resulof da 2020'de Berlin'de Altın Ayı kazanmıştı. Ancak o da meslektaşı gibi aynı nedenle ödülünü almaya gidememişti.

IRNA, Resulof ve Aliahmed'in Abadan kentinde mayıs ayında 43 kişinin hayatını kaybettiği Metropol binasının çökmesinin ardından yaşanan olaylarla bağlantılı olarak tutuklandığını bildirdi. Ajansın haberinde iki isimle ilgili "Abadan'daki yürek burkan olayın ortasında yönetmenler huzursuzluk yaymak ve halkın psikolojik sağlığını bozmakla meşguldü" denildi.

İnşaatı devam eden binanın çökmesiyle ilgili sorumlulurın cezalandırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Resulof önderliğinde bir grup İranlı film yapımcısı protestoculara karşı şiddet kullanan güvenlik güçlerine hitaben açık bir mektup yayınlayarak, "silahlarını bırakma" çağrısı yapmıştı.

AFP / GY, EC