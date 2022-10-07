İran'dan Mahsa Amini'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama

İran'ın açıkladığı adli tıp raporunda, Mahsa Amini'nin ölüm nedeninin başı ve uzuvlarına aldığı darbeler değil, çoklu organ yetmezliği olduğu kaydedildi.

İran, kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölüm nedenini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, adli tıp raporunda, Amini'nin beyninin yeterli oksijen alamamasından kaynaklanan çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü, ölümün "baş ve uzuvlarına aldığı bir darbeden" kaynaklanmadığı belirtildi. Raporda, Amini'nin herhangi bir yarası olup olmadığına dair bir bilgiye ise yer verilmedi. Amini'nin babası, kızının bacaklarında morluklar olduğunu söylemiş ve kızının ölümünden polisi sorumlu tutmuştu.

Raporda, hayatını kaybettiği gün, Amini'nin önce bilincini kaybettiği, bilincinin sonra tekrar yerine geldiği ve daha sonra yeniden kaybolduğu kaydedildi. Söz konusu bilinç kaybının Amini'nin taşıdığı başka hastalıklardan kaynaklandığı bilgisine yer verilen raporda, "Kritik olan ilk dakikalarda kalp-akciğer canlandırmasının başarısız olmasından ötürü, hasta ağır bir oksijen yetmezliği yaşamış ve bu, kalp yeniden işler hale gelmesine rağmen beyin hasarına yol açmıştır" denildi.

Amini'nin ölümü, İranlıları sokağa döktü Fotoğraf: UGC

13 Eylül'de gözaltına alınan Amini, burada nedeni hala bilinmeyen bir nedenle fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölümü, İran’da ülke çapında büyük çaplı protestoları beraberinde getirmişti.

Amini ailesinin avukatı Salih Nikbaht, daha önce İtimad haber portalına yaptığı açıklamada, "saygın doktorların" Amini'nin gözaltında şiddet gördüğü için yaşamını yitirdiği görüşünde olduklarını söylemişti. Amini'ye şiddet uyguladıkları iddialarını geri çeviren polis, kendisinin kalbinin durması sonucu öldüğünü söylemişti. Amini'nin ailesi ise, kızlarının herhangi bir kalp sorunu olmadığını açıklamıştı.

Reuters/BÜ,BK