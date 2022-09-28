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Fotoğraf: KURDPA
Politikaİran

İran'dan Kuzey Iraklı Kürtlere operasyon: 9 ölü

3 saat önce

İran, ülke içindeki protestoları kışkırtmakla suçladığı Kuzey Irak’taki çeşitli Kürt gruplara yönelik operasyonlarının şiddetini artıyor. Bugünkü saldırılarda 9 kişi ölürken dünyadan kınama mesajları geliyor.

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İran, ülkede yayılan protestoları kışkırtmak ve göstericilere silah sevkiyatıyla suçladığı Kuzey Iraklı Kürt gruplara yönelik operasyonlarını sertleştirdi. Devrim Muhafızlarının güdümlü füzeler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırılarda bugün dokuz kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonu, bugün beşinci gününü dolduran operasyonlarda Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) ve Komala Partisine bağlı grupların hedef alındığını bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), "bölgenin egemenliğine yönelik” saldırıyı en güçlü şekliyle kınadığını bildirirken Irak federal hükümeti, Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran’ın Bağdat Büyükelçisine protesto notası verdi.

ABD: Irak halkı ve hükümetinin yanındayız

İran'ın Kürt gruplara yönelik operasyonlarına Washington'dan da sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, İran'ın "Irak'ın egemenliğine yönelik küstah saldırılarına karşı Irak halkı ve hükümetinin yanındayız” açıklaması yaparak saldırıların derhal sona ermesini talep etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek "İranlı liderler sadece kendi ülkelerindeki değil, komşu ülkelerdeki insanların hayatlarına da, BM'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüyle ilgili temel ilkelerine de hiçbir saygı duymadıklarını göstermeye devam etmektedir” dedi.

Almanya'dan da kınama açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Süleymaniye ve Erbil bölgelerinde günlerdir süren saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilerek "Almanya, İran'ın Irak Kürdistan bölgesine gerçekleştirdiği saldırıları, İran'daki iç politik protesto gösterileri ışığında endişeyle karşılamaktadır. İran'daki protestoların sebebini komşu ülke topraklarında arama girişimlerini kararlı bir şekilde reddetmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

İngiltere de İran'ın "ayrım gözetmeyen bombardımanının Tahran'ın bölgede istikrarı bozmaya yönelik sürekli eylemlerin bir parçası olduğunu” kaydetti.

Devrim Muhafızları: Kuzeybatıdan ülkeye sızıyorlar

İran Devrim Muhafızlarının Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı  Abbas Nilfuruşan ise, bölgede İran Devriminin düşmanlarının üslenmesine izin vermeyecekleri açıklamasını yaptı. Bir süredir devrim karşıtı unsurların kuzeybatı sınırından İran'a sızarak saldırılarda bulunduğunu belirten Nilfuruşan, bu grupların hedeflerinin ülkede karmaşa ve isyan çıkarmak olduğunu iddia etti.

İran'da tesettür kurallarına yeterince uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve halen belirlenemeyen bir sebeple fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra 16 Eylül'de yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini de Kürt kökenliydi. Bu nedenle İran’ın Kürdistan eyaletindeki kentler yoğun protestolara sahne olmuştu. İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletiyle Kuzey Irak'taki İran kökenli Kürtler arasında yakın ilişkiler bulunuyor.

AFP/BK,JD

 

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