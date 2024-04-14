İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İsrail’i bir misillemeye karşı uyararak, bunun "kararlı ve çok daha güçlü bir yanıtla" karşılanacağını belirtti.

İsrail'in İran saldırısına nasıl bir tepki vereceği henüz belirsizliğini korurken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İsrail'i "pervasız" bir misillemeye karşı uyardı. Reisi, İsrail'in veya müttefiklerinin "pervasız bir eylemde" bulunması halinde, "kararlı ve çok daha güçlü bir yanıtla" karşılaşacaklarını belirtti

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e "bir ders verdiği" kaydedilirken, "İslam Devrimi'nin güçlü ve bilge liderinin samimi bir vaadi olan saldırganın cezalandırılması gerçekleşmiştir" denildi.

İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki temsilciliğine İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak dün gece insan hava araçları (İHA) ve füzelerler İsrail'e saldırı gerçekleştirmişti. İsrail ordusu, füzelerin yüzde 99'unun engellendiğini bildirmişti.

İran: Komşularımızı bilgilendirdik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Pazar günü katıldığı bir basın toplantısında İran'ın İsrail'e misilleme saldırısında bulunacağı konusunda komşu ülkelere bilgi verildiğini açıkladı. Abdullahiyan, "Operasyonlarımızdan 72 saat önce bölgedeki dostlarımız ve komşularımızı İran'ın İsrail'e yönelik kararlı, meşru ve vazgeçilmez yanıtı konusunda bilgilendirdik" dedi.

Abdullahiyan ayrıca İran'ın ABD'ye de İsrail'e yönelik saldırılarının "sınırlı" ve meşru müdafaa amaçlı olacağı yönünde bilgi verdiğini söyledi.

İsrail'in nasıl karşılık vereceği belirsizliğini korurken Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğinde toplanan savaş kabinesi, İran'a verilecek yanıtı görüşüyor. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Başkan Joe Biden Netanyahu'ya, İsrail'in bir misilleme saldırısı düzenlemesi halinde bunu desteklemeyeceği mesajı vermişti.

Reuters, dpa/SSB, JD

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