İran'dan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı

İran, Şam saldırısına misilleme olarak insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın 300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediğini, saldırılar sonucunda en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün televizyonda yaptığı açıklamada "İran'dan dün gece İsrail'e yönelik 300'den fazla balistik füze, İHA ve seyir füzesi fırlatıldı" dedi. Hagari, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırının 200'den fazla İHA ve füze ile düzenlendiğini söylemişti.

Hagari bugünkü açıklamasında, fırlatılan 170 İHA ve 30 seyir füzesinden hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını, fırlatılan 110 balistik füzenin ise çok azının İsrail'e ulaştığını, bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Nevatim askeri üssünde hafif hasara yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise İran'ın "karadan karaya füzelerle" saldırı düzenlediği ifade edildi.

Ordudan verilen bilgilere göre, İran'ın saldırısı sonucu en az 12 kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar arasında Bedevi cemaatinden 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan gelen İHA ve füzelerin "yüzde 99'unu" engellediklerini açıkladı. Ordu, "tüm hava tehditlerini" engellemek için düzinelerce savaş uçağını harekete geçirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, tırmanan krizle ilgili olarak üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı acil toplantının ardından Washington'un İsrail'e olan "sağlam" desteğini yineledi.

İran'dan İsrail'e "misilleme yapma" uyarısı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri ise "Dün gece ve bu sabah yürütülen 'Gerçek Vaat' operasyonunun tüm hedeflerine ulaştığını" açıkladı.

Bagheri, İran'ın misillemesinin bir "istihbarat merkezini" ve İsrail F-35 jetlerinin 1 Nisan'da Şam konsolosluğunu vurmak üzere havalandığı hava üssünü hedef aldığını kaydetti.

Bagheri "Bu iki merkez de önemli ölçüde tahrip edildi ve devre dışı bırakıldı" dedi. "Bu operasyonu sürdürmek gibi bir niyetimiz yok" diye sözlerini sürdüren Bagheri, İran'a karşı daha ileri adımlar atmaktan kaçınması için İsrail'e çağrısı yaparak, böyle bir durumda İsrail'in "çok daha büyük" bir karşılık alacağı tehdidinde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliği, Cumartesi geç saatte saldırının başlamasından sonra sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Konu sonuçlanmış sayılabilir" ifadelerini kullandı. Paylaşım şöyle devam etti: "Ancak İsrail rejimi başka bir hata yaparsa, İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır."

İran'ın BM temsilciliğinden yapılan açıklamada, "İran'ın askeri eylemi, Siyonist rejimin bu ayın başlarında Şam'daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına bir yanıttır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, saldırının "BM Antlaşması'nın meşru müdafaaya ilişkin 51'nci Maddesine dayanılarak" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Tahran, ABD'ye de İsrail ile olan çatışmasından "uzak durması" uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada "Amerika'nın terörist hükümeti ve Siyonist rejimden" gelebilecek herhangi bir tehdit "aynı karşılıkla ve orantılı bir yanıt alacaktır" uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı da Tahran "Gerekirse, herhangi bir saldırgan askeri eyleme karşı çıkarlarını korumak için savunma tedbirleri almaktan çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Şam saldırısına misilleme

İran, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk ek binasına düzenlediği ölümcül hava saldırısı nedeniyle İsrail'i defalarca misilleme yapmakla tehdit etmişti. Washington da son günlerde misillemenin yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binasını hedef alan saldırısında, aralarında İran Devrim Muhafızları üst düzey yetkilerinin de bulunduğu yedi kişi ölmüştü.

Bu İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısı oldu. İsrail'in aynı zamanda İran'ın bölgedeki müttefikleri Irak ve Yemen'deki Husi milislerinden de İHA saldırılarına maruz kaldığı belirtildi. Ancak Hagari, bu İHA'ların İsrail'e ulaşmadığını kaydetti. Lübnan'dan da saldırılar olduğu belirtildi. Hizbullah milislerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket attığı bildirildi. Ordu sözcüsü, olayda yaralanan olmadığını aktardı.

AFP/SSB, JD

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