İran'daki idamlar protestoları nasıl etkileyecek?

İran, haftalardır süren rejim karşıtı gösterilere karşı idamı devreye soktu; iki genç protestocu idam edildi. Tahran yönetimi hangi suçlamalarla bu gençleri idam ediyor? Bunun ülke genelindeki protestolara etkisi nasıl?

Tahran yönetimi, ülkede haftalardır süren rejim karşıtı gösterilere karşı idamı devreye soktu.

Haftalardır sosyal medyaya güvenlik güçlerinin ülke geneline yayılan protestolara yönelik sert müdahalesi yansıyor.

Bu kez 23 yaşında bir protestocu halkın gözleri önünde idam edildi.

Ve bir idam listesi olduğundan söz ediliyor.

Peki, Tahran yönetimi hangi suçlamalarla bu gençleri idam ediyor? Bunun ülke genelindeki protestolara etkisi ne olacak?

İran'daki gelişmeleri, Deutsche Welle Farsca servisinden Nilüfer Golami aktardı.

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