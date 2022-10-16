İran'daki Evin Cezaevi'nde yangın çıktı

İran’da siyasi tutukluların bulunduğu Evin Cezaevi’nde Cumartesi gecesi yangın çıktı. İran’da yargı makamının Pazar günü internet sitesinden yapılan açıklamda, Evin Cezaevi’nde çıkan yangında dört tutuklunun öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı belirtildi. Mizan Online’ın haberine göre, duman inhalasyonu nedeniyle durumu ağır olan dört kişi hayatını kaybetti.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Derneği adlı sivil toplum kuruluşunun Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cezaevinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Yangın, Jina Mahsa Amini’nin ölümünün ardından Eylül ayında başlayan protestoların ülke çapında devam ettiği bir süreçte gerçekleşti.

Tahran’ın kuzeyinde bulunan Evin Cezaevi’ne Jina Mahsa Amini protestoları nedeniyle de yüzlerce kişinin gönderildiği kaydedildi.

Cezaevinde yangının çıkmasından kısa bir süre sonra ülkede protestolar başladı. Hükümet karşıtı izleme grubu 1500tasvir’in paylaştığı görüntülerde, protestolarda "diktatöre ölüm" sloganları duyuldu.

Görgü tanıklarının paylaştığı bilgilere göre, polis Evin Cezaevi'ne giden yolları kapadı ve bölgeden en az üç patlama sesi yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgilere göre, dokuz kişinin yaralanmasına neden olan yangın kontrol altına alındı. IRNA, yangının bir koğuştaki tutuklularla, hapishane yetkilileri arasında çatışma çıkmasının ardından tutukluların üniformalarla dolu bir depoyu ateşe verdikleri için çıktığını ve "ülkedeki mevcut gerginlikle alakası olmadığını" aktardı.

Siyasi tutukluların ve yabancı uyruklu tutukluların bulunduğu Evin Cezaevi’ndeki kötü muamele ve hak ihlalleri uzun zamandır insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Evin Cezaevi’nde bulunan Amerikan vatandaşlarının güvenliğinden İran’ın sorumlu olduğunu söyledi. "İran, haksız yere cezaevinde tutulan ve bir an önce salıverilmesi geerken vatandaşlarımızın güvenliğinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

Cezaevi güvenli mi?

Pazar günü insan hakları gruplarından yapılan uyarılarda, cezevinde bulunanların büyük risk altında olduğu açıklandı. Oslo merkezli İran İnsan Hakları Derneği, "Evin Cezaevi’nde silah sesleri açıkça duyuldu. Cezaevinde bulunan herkes büyük risk altında" açıklaması yaptı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Kuruluşu Direktörü Hadi Ghaemi de, "İçeride bulunan tutuklular, özellikle siyasi tutuklular orada tamamen savunmasız" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle’den İranlı gazeteci Nilofaar Gholami, Evin Cezaevi’ne ilişkin, "Orası rejimin son yıllarda pek çok siyasi tutukluyu tuttuğu yer. İnsan hakları örgütlerinin aktardıklarına göre, rejim orada siyasi tutuklulara ve rejim karşıtlarına karşı ciddi insan hakları ihlalleri işliyor" ifadelerini kullandı. Gholami ayrıca, İran’daki insan hakları aktivistlerinin Evin Cezaevi’nde yaşananların "rejimin siyasi tutukluları ortadan kaldırmak için izlediği bir taktik" olabileceğinden endişe duyduklarını aktardı.

İran'da Eylül ayında başlayangösteriler devam ediyor. Cumartesi günü ülke çapında sokaklarda ve üniversitelerede hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

AFP, AP /AI, HT