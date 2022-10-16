  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İran'daki Evin CezaeviFotoğraf: UGC
Politikaİran

İran'daki Evin Cezaevi'nde yangın çıktı

4 saat önce

İran’da siyasi tutukluların bulunduğu Evin Cezaevi’nde Cumartesi gecesi yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, insan hakları örgütleri, cezaevinde bulunanların hayatından endişeli.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87randaki-evin-cezaevinde-yang%C4%B1n-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-63455035

İran’da siyasi tutukluların bulunduğu Evin Cezaevi’nde Cumartesi gecesi yangın çıktı. İran’da yargı makamının Pazar günü internet sitesinden yapılan açıklamda, Evin Cezaevi’nde çıkan yangında dört tutuklunun öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı belirtildi. Mizan Online’ın haberine göre, duman inhalasyonu nedeniyle durumu ağır olan dört kişi hayatını kaybetti.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Derneği adlı sivil toplum kuruluşunun Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cezaevinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Yangın, Jina Mahsa Amini’nin ölümünün ardından Eylül ayında başlayan protestoların ülke çapında devam ettiği bir süreçte gerçekleşti.

Tahran’ın kuzeyinde bulunan Evin Cezaevi’ne Jina Mahsa Amini protestoları nedeniyle de yüzlerce kişinin gönderildiği kaydedildi.

Cezaevinde yangının çıkmasından kısa bir süre sonra ülkede protestolar başladı. Hükümet karşıtı izleme grubu 1500tasvir’in paylaştığı görüntülerde, protestolarda "diktatöre ölüm" sloganları duyuldu.

Görgü tanıklarının paylaştığı bilgilere göre, polis Evin Cezaevi'ne giden yolları kapadı ve bölgeden en az üç patlama sesi yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgilere göre, dokuz kişinin yaralanmasına neden olan yangın kontrol altına alındı. IRNA, yangının bir koğuştaki tutuklularla, hapishane yetkilileri arasında çatışma çıkmasının ardından tutukluların üniformalarla dolu bir depoyu ateşe verdikleri için çıktığını ve "ülkedeki mevcut gerginlikle alakası olmadığını" aktardı.

Siyasi tutukluların ve yabancı uyruklu tutukluların bulunduğu Evin Cezaevi’ndeki kötü muamele ve hak ihlalleri uzun zamandır insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Evin Cezaevi’nde bulunan Amerikan vatandaşlarının güvenliğinden İran’ın sorumlu olduğunu söyledi. "İran, haksız yere cezaevinde tutulan ve bir an önce salıverilmesi geerken vatandaşlarımızın güvenliğinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

Cezaevi güvenli mi?

Pazar günü insan hakları gruplarından yapılan uyarılarda, cezevinde bulunanların büyük risk altında olduğu açıklandı. Oslo merkezli İran İnsan Hakları Derneği, "Evin Cezaevi’nde silah sesleri açıkça duyuldu. Cezaevinde bulunan herkes büyük risk altında" açıklaması yaptı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Kuruluşu Direktörü Hadi Ghaemi de, "İçeride bulunan tutuklular, özellikle siyasi tutuklular orada tamamen savunmasız" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle’den İranlı gazeteci Nilofaar Gholami, Evin Cezaevi’ne ilişkin, "Orası rejimin son yıllarda pek çok siyasi tutukluyu tuttuğu yer. İnsan hakları örgütlerinin aktardıklarına göre, rejim orada siyasi tutuklulara ve rejim karşıtlarına karşı ciddi insan hakları ihlalleri işliyor" ifadelerini kullandı. Gholami ayrıca, İran’daki insan hakları aktivistlerinin Evin Cezaevi’nde yaşananların "rejimin siyasi tutukluları ortadan kaldırmak için izlediği bir taktik" olabileceğinden endişe duyduklarını aktardı.

İran'da Eylül ayında başlayangösteriler devam ediyor. Cumartesi günü ülke çapında sokaklarda ve üniversitelerede hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

AFP, AP /AI, HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Mahsa Amini

İran'dan Mahsa Amini'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama

İran'dan Mahsa Amini'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama

İran'ın açıkladığı adli tıp raporunda, Mahsa Amini'nin ölüm nedeninin başı ve uzuvlarına aldığı darbeler değil, çoklu organ yetmezliği olduğu kaydedildi.
Toplum
7 Ekim 2022
Mahsa Amini'nin ölümü nedeniyle çok sayıda ülkede gösteriler düzenlendi

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü ile başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen eylemler nereye evrilecek? Uzmanlara göre İran gibi kilit bir ülkenin istikrarı bölgeyi ve Türkiye'yi de etkileme potansiyeline sahip.
Politika
29 Eylül 2022
Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 im Iran

İran yönetiminden protesto açıklaması: "Terör eylemleri"

İran yönetiminden protesto açıklaması: "Terör eylemleri"

Tahran yönetimi, Avrupa Birliği‘nin ülkede haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilere ilişkin destekleyici tutumunu eleştirdi. Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan, gösterileri "terör eylemleri" şeklinde nitelendirdi.
Politika
15 Ekim 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Bergunlück in Bartin Amasra

Amasra: Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor

Politika
5 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deutschland Symbolbild Hilfe in der Corona-Pandemie

Almanya’da iyi bir yaşamın bedeli nedir?

Almanya’da iyi bir yaşamın bedeli nedir?

Ekonomi
34 dakika önce
Arşiv: Erbil'den bir görüntü

Türkiye’nin resmen tanıdığı IKBY bayrağı suç mu?

Türkiye’nin resmen tanıdığı IKBY bayrağı suç mu?

Politika
5 saat önce
Türkei | Grubenunglück in Bartin

Amasra maden faciası: Kader değil ihmal mi?

Amasra maden faciası: Kader değil ihmal mi?

Politika
21 saat önce

AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

Ekonomi
15 Ekim 2022

Sosyal medyada kontrol sıkılaşıyor

Sosyal medyada kontrol sıkılaşıyor

Politika
15 Ekim 2022
Plakate auf der Straßen von Diyarbakir

Erdoğan'ın güvercinleri Kürt seçmeni etkiler mi?

Erdoğan'ın güvercinleri Kürt seçmeni etkiler mi?

Politika
14 Ekim 2022
Ana sayfaya dön