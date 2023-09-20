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Politikaİran

İran'da yeterince örtünmeyenlere yeni cezalar geliyor

20 Eylül 2023

İran'da yeterince örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini için düzenlenen protestoların ardından giyim kurallarına uymayanlara yeni cezalar geliyor.

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İran'ın başkenti Tahran'da, sokakta dolaşan insanlar
İran'da katı giyim kurallarını protesto etmek için örtünmeyen kadınların sayısı artıyorFotoğraf: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

İran'da katı giyim kurallarını ihlal edenlere yeni cezalar getiren yasal düzenleme meclisten geçti. İran resmi haber ajansı IRNA, mecliste bugün yapılan oylamada tartışmalı yasa tasarısının kabul edildiğini bildirdi. Deneme amaçlı olarak üç yıllığına geçerli olacak yasa, İslamî giyim kurallarını ihlal edenlere para cezasından hapis cezasına varan yaptırımlar öngörüyor.

Yasa uyarınca ihlalin birkaç kez tekrarlanması durumunda para cezası ve aşırı durumlarda 15 yıla kadar hapis ve 5 bin euroyu aşan para cezaları uygulanabilecek. Kılık-kıyafet kurallarını ihlal eden yabancı uyruklular sınır dışı edilebilecek.

Ünlülere ağır cezalar

Yasa özellikle kamuoyunda tanınan ünlü kişilere sert cezalar öngörüyor. Bu kişiler yasayı ihlal durumunda 15 yıla kadar meslekten men cezası alabilecek, mal varlıklarının onda birini bulan bölümüne el konabilecek. Ünlüleri hedef alan bu düzenlemenin, kadın hakları için düzenlenen protesto gösterilerine destek veren tanınmış kişilere gözdağı amacı taşıdığı düşünülüyor.

Jina Mahsa Amini'nin ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen protesto gösterisi - (16.09.2023 / Berlin)
Jina Mahsa Amini'nin ölümünün birinci yıl dönümünde, Berlin'de düzenlenen protesto gösterisiFotoğraf: Omer Messinger/Getty Images

Geçen yıl Eylül ayında Jina Mahsa Amini'nin İslami kurallara uygun giyinmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümü ülkede yoğun protestolara yol açmış, kültür, sanat ve spor dünyasından da pek çok ünlü göstericilerle dayanışma göstermişti.

Yasa tasarısı, mecliste kabul edildikten sonra onay için katı muhafazakâr din adamlarından oluşan Anayasa Koruma Konseyi'ne gönderilecek.

 

dpa / BK,ET

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