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İran'da Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde patlama

3 Ocak 2024

İran'ın Kirman şehrindeki Süleymani anmasında iki patlama yaşandı. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti.

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Patlamaların, Süleymani anması esnasında yaşandığı kaydedildi. Fotoğraf: tasnim

İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da nedeni henüz bilinmeyen iki patlama meydana geldi. İran devlet televizyonu IRIB, Kirman vali yardımcısı Rahman Celali’nin "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği patlamalarda, en az 103 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Patlamalarda 140'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. 

İran’da hükümet destekçilerince "şehit" ilan edilen Süleymani'nin ölüm yıldönümünde çok sayıda kişi mezarını ziyaret etmek üzere Kerman sokaklarına akın etmişti. Patlama, Süleymani anması esnasında yapılan bir televizyon canlı yayınına da yansıdı. İkinci patlamanın ilkinden yaklaşık 15 dakika sonra meydana geldiği belirtildi. 

Iran General bei Raketenangriff im Irak getötet - Ghassem Soleimani
Süleymani, 2020 yılında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.Fotoğraf: Office of the Iranian Supreme Leaderpicture alliance/AP/picture alliance

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısında öldürülmüştü.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran halkına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan mesajında, İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. 
 

DW,dpa,AP,AFP/SÖ,HT

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