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Fotoğraf: West Asia News Agency/REUTERS
Politikaİran

İran'da protestolardaki resmi can kaybı 300'ü aştı

49 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Jiyan Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İran'da Jiyan Mahsa Amini'nin Eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan ve ülke geneline yayılanprotesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre de 300'ü aştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Bu hanımefendinin ölümünden ülkedeki herkes etkilendi. Güncel verilere sahip değilim ama bu olaydan beri belki de 300'den fazla şehidimiz, can kaybımız var" dedi. Hacızade, bu kişilerin çoğunun da protestolarla ilgisi olmayan İranlılar olduğunu iddia etti. Açıklamaları Mehr haber ajansı tarafından duyurulan Hacızade, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu vurguladı.

İranlı komutanın verdiği sayı, gösterilerdeki çatışmalarda ölen polis, asker ve milisleri de kapsıyor.

Szenen aus den jüngsten Protesten im Iran
Fotoğraf: UGC

Hacızade'nin açıkladığı ölü sayısı, "İran'daki protestoların bastırılması" sırasında en az 416 kişinin öldüğünü bildiren Oslo merkezli İran İnsan Hakları grubunun paylaştığı sayıya en yakın resmi veri olarak kayıtlara geçti.

İran İnsan Hakları, açıkladığı sayının Amini protestolarıyla bağlantılı şiddet olaylarında ölen ve ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletindeki iktidar karşıtı gösterilerde hayatını kaybeden kişileri de kapsadığını belirtmişti.

ABD merkezli "İran'daki İnsan Hakları Aktivistleri" adlı grup ise Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda şu ana kadar 451 gösterici ve 60 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 18 binden fazla kişinin de gözaltına alındığını ifade ediyor.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

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