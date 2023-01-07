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İran'da protestolarına katılan iki kişi daha idam edildi
İran'da protestolarına katılan iki kişi daha idam edildiFotoğraf: picture alliance/Geisler-Fotopress
Hukuk ve Adaletİran

İran'da iki protestocu idam edildi

45 dakika önce

İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan iki kişi idam edildi.

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İran'da 16 Eylül'de gözaltındayken hayatını kaybeden Jina Mahsa Amini'nin ölümünün protesto edildiği gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve suçlu bulunan iki kişi idam edildi.

İran yargısı, işlenen suçun baş failleri olarak tanımladığı Muhammed Mehdi Karami ve Seyid Muhammed Huseyni'nin bu sabah asıldığını duyurdu.

Besic milisinin öldürülmesine ilişkin davada üç kişi daha idam cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada 11 kişiyeyse hapis cezası verildi.

Karami ve Huseyni'nin infazıyla İran'da Eylül ayındaki gösterilerden beri idam edilen protestocu sayısı dörde yükseldi.

Uluslararası Af Örgütü, geçen ay İran'da en az 26 protestocunun idam talebiyle yargılandığınıbildirmişti. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu, idamla yargılanan sanıklara kendilerini yeterince savunma hakkı tanınmadığını ve kendi istedikleri avukatları seçemediklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü, devletin görevlendirdiği avukatların da sanıkları savunmak için fazla bir şey yapmadığını iddia etmişti.

İşkence altında itiraf iddiası

Uluslararası Af Örgütü, 22 yaşındaki karate şampiyonu Karami'nin itiraflarının zorla alındığını öne sürmüştü.

Huseyni'nin avukatı Ali Şerifzade Ardakani ise müvekkilinden işkence altında alınan itirafların hukuken geçerli olamayacağını belirtmişti.

Ardakani, Huseyni'nin elleri ve ayakları bağlıyken dövüldüğünü, bayılana dek kafasına tekme atıldığını ve vücudunun farklı bölgelerine elektrik verildiğini iddia etmişti.

İran, itirafların işkence altında alındığı yönündeki iddiaları reddediyor.

DW,rtr/CÖ,JD

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