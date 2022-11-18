İran'da cenaze törenleri protesto eylemlerine dönüştü

İran'da güvenlik güçlerinin şiddeti sonucunda hayatını kaybeden göstericilerin cenaze törenleri hükümeti protesto eylemlerine dönüştü. İze, Tebriz, Mahabad kentlerinde toplanan kitleler hükümet aleyhine sloganlar attı.

Bugün toprağa verilenler arasında dokuz yaşında bir çocuk da bulunuyor. İran haber ajansı Isna'nın fotoğraflarını paylaştığı İze'deki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Ölen çocuğun annesi oğlunun Çarşamba günü güvenlik güçlerinin sivillere açtığı ateş sonucunda öldüğünü, resmi açıklamalarda iddia edildiği gibi aşırılık yanlısı bir "terörist" grup tarafından öldürülmediğini söyledi.

İze'de yapılan gösteride göstericiler rejim yanlısı paramiliter milis gücü Besic ve Sepah da denilen Devrim Muhafızları"na yönelik "Besic, Sepah, siz bizim IŞİD'imizsiniz" sloganı attı.

Yurt dışındaki muhalif İran medyası yine Çarşamba günü İze'de 14 yaşındaki bir gencin de benzer koşullarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre Tebriz'de düzenlenen cenaze törenine de hükümete yönelik öfke hakimdi. Burada da ölümünden güvenlik güçlerinin sorumlu tutulduğu genç bir tıp öğrencisi toprağa verildi.

İnsan hakları örgütü Hengaw da ülkenin kuzey batısında, Kürtlerin yaşadığı Mahabad'da da büyük bir cenaze töreni düzenlendiğini duyurdu.

Fransız otomobillerinin ithalatı durduruldu

İran protestolar nedeniyle diplomatik kriz içinde olduğu Fransa'ya karşı bir adım atarak Fransız otomobillerin ithalatını durdurdu. Ekonomi portalı İktisad Dünyası'nda İran Sanayi Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırılan bir haberde Fransız otomobillerinin ithalatının durdurulduğu belirtildi. Karara gerekçe olarak "Fransızların (son yıllardaki) profesyonel olmayan davranışları" gösterildi. İran'da bir hayli popüler olan Fransız otomobilleri yollardaki otomobillerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birkaç gün önce yaptığı açıklamada protestoları devrim olarak nitelemişti. İran gösteriler sırasında tutuklanan 7 Fransız vatandaşının casus olduğunu ileri sürüyor ancak bu iddia Paris tarafından yalanlanıyor.

İran'da yaklaşık iki aydır süren protesto dalgasını Jina Mahsa Amini adlı genç kadının 16 Eylül tarihinde gözaltında ölümü tetiklemişti. 22 yaşındaki Amini başörtüsünü doğru bir biçimde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

dpa, AFP / EC, TY