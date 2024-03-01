İran'da "Baraye"nin bestecisine 3 yıl hapis cezası

İran'da 2022 yılında Jina Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların sembolü haline gelen "Baraye" adlı şarkının bestecisi ve yorumcusu Şervin Hacıpur, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki pop müzik sanatçısı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "milli güvenliği bozmaya yönelik halkı isyana teşvik ve tahrik etmek suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını" açıkladı. Rejime karşı propaganda suçundan da sekiz ay hapis cezası alan Hacıpur, hakkında iki yıl yurt dışına çıkış yasağı verildiğini de açıkladı.

Hacıpur'a verilen hapis cezasının yanı sıra mahkemenin sanatçı hakkında "ABD'nin insanlığa karşı işlediği suçlara ilişkin müzik yapması" hükmü verdiği de kaydedildi.

Genç eylemcilerin dünyadaki sesi olmuştu

Hacıpur'un 2022 Eylül'ünde "başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı" gerekçesiyle ahlak polislerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından bestelediği, Frasça'da "İçin" ya da "Nedeniyle" anlamına gelen şarkı, sosyal medyada kısa sürede viral hale gelmişti. İ

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da başlayan protestolar, dünyanın pek çok kentinde destek bulmuştu. Fotoğraf: Andrea Ronchini/NurPhoto/picture alliance

ran İslam Cumhuriyeti tarihindeki en geniş çaplı eylemlere dönüşen protestolara katılan genç eylemcilerin dünya kamuoyundaki sesi olan şarkı, başka sanatçılar tarafından da geniş katılımlı konserlerde seslendirilmişti. Hacıpur ise şarkıyı paylaşmasından kısa süre sonra gözaltına alınmış ve günler sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Sanatçı ayrıca şarkı için özür dilemek zorunda bırakılmıştı.

"Baraye", sanatçıya 2023'te bir Grammy ödülü getirmiş, Hacıpur'a verilen "sosyal değişim özel başarı" ödülü ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden tarafından açıklanmıştı.

DW,dpa,AFP/SÖ,TY

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