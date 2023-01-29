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İran'ın İsfahan kentinde, İran Savunma Bakanlığı'na ait bir fabrikaya düzenlenen İHA saldırısı sırasında yaşanan patlama
Fotoğraf: Isna
Politikaİran

İran'da askeri fabrikaya İHA saldırısı

2 saat önce

İsfahan kenti yakınlarında bulunan İran Savunma Bakanlığı'na ait bir üretim tesisine İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildiriliyor.

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İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki bir askeri sanayi tesisine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa ait tesise yönelik saldırıda kullanılan üç İHA'dan birinin uçaksavarlar tarafından vurulduğu, ikisinin ise havada infilak ettikleri bildirilirken, olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakası yaşanmadığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, Cumartesi günü yerel saatle 23.30'da meydana gelen saldırının üretimde bir aksamaya sebebiyet vermediğini duyurdu.

İran parlamentosu milletvekillerinden Muhammed Hasan Asafari, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği demeçte, söz konusu saldırı ile İran'ın "muhalifleri ile düşmanlarının", ülkenin savuma gücünü sekteye uğratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Saldırının olası sorumlularına dair Tahran'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İran bu tarz saldırıların ardından genellikle ezeli düşmanı İsrail'i suçluyor. İranlı yetkililer zaman zaman da bu tip saldırıları, Batı devletleri ile İran arasında varılan ve Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlayan nükleer anlaşma ile ilişkilendiriyor. İsrailli yetkililer de geçmişte birçok kez, söz konusu anlaşmanın başarısız olması ve İran'ın atom bombası üretebilecek kabiliyete erişmesi halinde, bu ülkedeki bazı hedefleri vurabileceğini ifade etmişti.

Ukrayna: Savaşın mantığı insafsız ve öldürücüdür

İran'ı, Rusya'yı yüzlerce İHA sağlayarak, Ukrayna Savaşı'nda desteklemekle suçlayan Kiev yönetimi de İsfahan'daki saldırıya kayıtsız kalmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın mantığı insafsız ve öldürücüdür. Onu yaratanlardan ve ortaklarından hesabını katı bir biçimde sorar" ifadelerini kullandı.

 

Reuters,AFP,dpa / ET,EC

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