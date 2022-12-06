İran'da "ahlak polisleri"nin kaldırılması sorunu çözer mi?

İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında gündeme gelen ahlak polisi lağvedilse bile, DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre, köklü bir değişim gerçekleştirilmediği sürece kadınların sorunları devam edecek.

İran'da kolluk kuvvetlerine bağlı, kılık kıyafet kurallarına uymayan kadınları gözaltına almakla görevli ahlak polisi olarak bilinen "İrşat Devriyesi"nin lağvedilip edilmediği tartışma konusu oldu.

DW Türkçe'ye konuşan İran araştırmacısı Gizem Aslantepe, söz konusu tartışmanın İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin ahlak polisinin sokaklarda görünmemesinin sebebinin sorulması üzerine verdiği "Kurulduğu yerden kaldırıldı" cevabından kaynaklandığını söylüyor.

Başsavcı Muntazeri'nin hafta sonunda bir konferansta söylediği "Ahlak polisinin yargı ile alakası yoktur ve kurulanlar tarafından kaldırılmıştır" şeklindeki sözleri üzerine ahlak polisinin lağvedildiği değerlendirmeleri yapılmıştı. Ancak Pazartesi günü İran devlet televizyonu El Alam, Muntazeri'nin sözlerinin bağlamından kopartılarak yayınladığını savunarak, İran Adalet Bakanlığı'nın "halkın davranışlarını izlemeyi sürdüreceğini" duyurmuştu.

Aslantepe, İran'da ahlak polisinin aylardır sokaklarda olmadığını belirterek, "Bu durum protestoların devam etmesiyle ilişkilendirilmişti. Hatta Parlamentodaki Hukuk ve Yargı Komisyonu üyesi Mehdi Bakırî, güvenlik güçlerinin sayısında sıkıntı yaşandığından İrşat Devriyeleri'nin çalışmadığını söylemişti" diyor.

İran'da devletin teokratik yönünü, dini ayağını güçlendiren bir kurum olan İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi (Emr be Maruf ve Nehyi Ez Münker) Sözcüsü Seyyid Ali Hanmuhammedi'nin, "Ahlak polisinin görevi sona erdi. Başörtüsü denetimi konusunda daha modern bir çerçevede bu denetimi sürdüreceğiz" dediğini aktaran Aslantepe, bu açıklamanın kurumun lağvedildiğini kanıtladığını ama akıllarda başka soru işaretleri oluştuğunu dile getiriyor: "Modern denetimden kasıt nedir? Ahlak polisinin yerini 'teknolojik araçlar' mı alacak?"

İran uzmanı Gizem Aslantepe Fotoğraf: privat

İran'da görev yapan ahlak polisi, Jina Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ile yeniden gündeme gelmişti. Amini, kılık kıyafet kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, genç kadının 16 Eylül'deki ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı. İnsan hakları aktivistleri Amini'nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü için yaşamını yitirdiğini öne sürerken devlet yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı.

"Kadınlara yönelik müdahaleler devam edecek"

İran ve Ortadoğu Uzmanı Arif Keskin de ülke çapında protestoların fitilini ateşleyen Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ahlak polisi biriminin İran devleti içerisinde gündeme geldiğini dile getiriyor.

"Tartışmanın özünü, 'Tesettür konusu inançla, değerle ilgilidir. Dolayısıyla bu aslında kolluğu ilgilendiren bir konu değil, kültürel bir konudur' düşüncesi oluşturuyordu."

Arif Keskin, ahlak polisinin kaldırılmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse dahi yeterli olmayacağını vurguluyor. Keskin, "İran kadınları açısından belki bir başarı olarak gözükebilir ama onları tatmin etmiyor, onları memnun etmiyor" diyor.

İran uzmanı Arif Keskin Fotoğraf: Privat

İran araştırmacısı Aslantepe de aynı görüşü paylaşıyor. Ahlak polisi kaldırılsa da kadınlara yönelik müdahalelerin devam edeceğini söylüyor. Aslantepe, kadınların zorunlu başörtüsü kanununa uymamasının, ahlak polislerinin meşruiyetini zedelediği kanaatinde.

Uzmanlara göre, ahlak polisinin lağvedilmesinin tek başına yeterli olmamasının sebebi, sorunun daha köklü olmasından kaynaklanıyor. Yani ahlak polisi lağvedilse bile İranlı kadınların rejimle yaşadığı sorunların çözülmeyecek olması. Arif Keskin, "İranlı kadınların sorunu sadece İrşat Devriyesi'nin ilgileneceği sınırlı bir alan değil. Bu sadece tesettürle ilgili değil. İran Anayasası, cinsiyetçi bir anayasa. Bir kadın lider olamaz, cumhurbaşkanı olamaz, yargı erki olamaz. İran İslam Cumhuriyeti köklü olarak dönüşmediği sürece İran'da kadın sorunu çözülmeyecek" diyor.

Protestoların önünü almak için mi yapıldı?

Ahlak polislerinin kaldırıldığına yönelik İranlı yetkililerden gelen açıklamaların ülkede devam eden protestoların önünü almak için yapıldığına dair yorumlar da yapılıyor. Arif Keskin, "Var olan öfkeyi yumuşatmak için olabilir. 'Aslında biz değişiyoruz' havasını yaratıp protestolara katılmak isteyen toplumsal kesimlerin önünü kesmek için olabilir" diyor.

Jina Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana ülkeden protestolar sürüyor Fotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance

Gizem Aslantepe ise tansiyonu düşürecek bir hamle yapılmak istendiğini ama bir yandan da rejimin reform arayışının sürdüğü kanaatinde:

"Özellikle başörtüsü uygulaması ve bu uygulamayı denetleme konusunda yeni bir formüle ihtiyaç var. Bunu sağlayan, müesses nizamı hiç hesapta yokken reformu düşünmeye iten kadınlar oldu."