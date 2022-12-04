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Fotoğraf: ISNA
Politikaİran

İran'da ahlak polisi lağvedildi

2 saat önce

İran'da kılık kıyafet kurallarına uymayan kadınları gözaltına almakla görevli ahlak polisi biriminin lağvedildiği açıklandı. Ahlak polisine yönelik tepkiler, Jina Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümü sonrası artmıştı.

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İran'da ahlak polisinin lağvedildiği açıklandı. ISNA ajansının haberine göre, açıklama İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri tarafından bir dini konferans sırasında yapıldı.

Şark gazetesi de Muntazeri'nin "Ahlak polisi lağvedildi. Ancak yargı makamları bu sosyal görevle ilgilenmeye devam edecek" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Muntazeri dün de meclis ve yargının, İran'da kadınların başını örtmesini zorunlu kılan kanunların değiştirilmesi gerekip gerekmediği konusunda çalışma yürüttüğünü duyurmuştu.

Sittenpolizei im Iran
Fotoğraf: Fars

Başlıca görevikadınların kılık kıyafet kurallarına uymasını sağlamak olan ahlak polisi, 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ile yeniden gündeme gelmişti. Amini, kılık kıyafet kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, genç kadının 16 Eylül'deki ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı.İnsan hakları aktivistleri Amini'nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü için yaşamını yitirdiğini öne sürerken devlet yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı.

"İrşat Devriyesi" olarak bilinen ahlak polisi birimi, Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde kuruldu. İran sokaklarında 2006 yılından beri görev yapan ahlak polisleri, halkın yoğun olduğu park, alışveriş merkezleri ve meydanlarda kılık kıyafet kurallarına aykırı giyinenleri alıkoyuyor ve karakola götürüyor.

Iran Sittenpolizei Kleidervorschriften bei Frauen
Fotoğraf: FARS

Dört idam

Öte yandan İran'da İsrail için casusluk yapmaktan suçlu bulunan dört kişi idam edildi.

Resmi haber ajansı IRNA, Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Mahmudabadi, Milad Eşrefi ve Menuçehr Şehbendi isimli sanıkların İsrail istihbarat servisi Mossad için çalıştığını bildirdi. Ajans, sanıkların kamu malına zarar verdiğini ve insan kaçırma suçuna bulaştığını duyurdu.

Haberde, İsrail istihbaratının bu kişilere kripto parayla ödeme yaptığı öne sürüldü.

Söz konusu kişilerin nerede tutuklandığına ya da idam cezalarının nerede infaz edildiğine dair bilgi verilmedi.

IRNA, Mossad casusu olduğu iddia edilen bu bişilerin Haziran ayında idam cezasına çarptırıldığını belirtti. Aynı davada üç ayrı sanığın da beş ile 10 yıl arasında hapis cezası aldığı bildirildi.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,BÖ

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