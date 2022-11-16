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İran'ın Merivan kentinde bir protestocu
İran'ın Merivan kentinde bir protestocu Fotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance
Politikaİran

İran'da üç göstericiye daha idam cezası

22 dakika önce

İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolara katılan 3 kişiye daha idam cezası verildi. Böylece idam cezası verilen protestocuların sayısı 5'e yükseldi.

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İran’daki protestolara katılan üç göstericiye daha idam cezası verildi. Fars haber ajansının haberine göre sanıkların mahkeme kararını temyize götürme hakkı bulunuyor. İdam cezası verilen sanıklardan biri aracını polisin üzerine sürmek ve bir polisi öldürmekle suçlanıyor. Diğer kişiye ruhsatsız silah bulundurma ve kundaklama suçlaması yöneltiliyor. Üçüncü kişi ise protestolara önderlik etmek ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor.

İran'da daha önce de protestolara katılan iki kişiye idam cezası verilmişti. İnsan hakları savunucularına göre iki ay önce başlayan protestolarda şimdiye kadar 15 binden fazla gösterici gözaltına alındı. İran yargısı binden fazla kişiye dava açıldığını duyurdu.

İran'da protestolara 16 Eylül tarihinde ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Jina Mahsa Amini’nin gözaltında ölümü neden olmuştu. 22 yaşındaki Amini başörtüsünü kurala uygun bir biçimde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Tutuklu Fransız vatandaşları

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna geçen hafta 7 Fransız vatandaşının da İran'da protestolarla bağlantılı olarak tutuklandığını açıklamıştı. İran hükümeti bugün tutuklanan bu kişilerin casus olduğunu ileri sürdü. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi "Karışıklıklarda başka ülke vatandaşları da gözaltına alındı, bunlardan bazıları da önemli rol oynuyor. Fransız gizli servisinin unsurları var ve yasaya göre muamele edilecekler" dedi.

Fransa ise tutuklanan vatandaşlarının istihbarat servisi üyesi olduğu iddiasını yalanladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fransa İran İçişleri Bakanı'nın bu ülkede kısa söre önce tutuklanan yurttaşlarımız hakkındaki yanlış beyanlarını kategorik olarak reddetmektedir ve tüm bu tutuklamaları keyfi olarak gördüğünü tekrarlamaktadır" denildi.

dpa, Reuters / EC, TY

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