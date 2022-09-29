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Uçağın, "ambargoyu delmek" amacıyla İran'a götürüldüğü iddia ediliyorFotoğraf: Bayne Stanley/ZUMA/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

İran'a kaçırılan uçak vakasında dava açıldı

Alican Uludağ
2 saat önce

Ürdünlü bir şirketin Gürcistan'a satmak istediği Amerikan yapımı yolcu uçağının Türkiye'de bir şirket tarafından İran'a kaçırıldığı iddiasına ilişkin dava açıldı. Savcılık "ambargoyu deldiler" iddiasına girmedi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87rana-ka%C3%A7%C4%B1r%C4%B1lan-u%C3%A7ak-vakas%C4%B1nda-dava-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-63284953

Ürdünlü uluslararası havayolu şirketi Jordan Aviation'ın Gürcistanlı şirkete satmak için anlaştığı Boeing 737-300 tip uçağın Türkiye'ye getirildikten sonra geçen yıl İran'a kaçırılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Ürdünlü şirket, kendilerinin bilgisi olmadan Türk şirket tarafından uçağın İran'a götürüldüğünü belirterek,  amacın "Amerikan'ın İran'a uyguladığı ambargoyu delmek" olduğunu iddia etti. Savcılık ise Fly Havacılık'ın sahibinin arasında bulunduğu üç Türk yetkili hakkında dava açtı.

DW Türkçe'nin ulaştığı dava dosyasına göre, olay şöyle yaşandı: Ürdünlü uluslararası havayolu şirketi Jordan Aviation, envanterinde bulunan Boeing 737-300 tip uçağı 2020 yılında Gürcistan menşeli Flywings Aviation'a sattı. 2021 yılında uçağın sicilinin Ürdün Sivil Havacılık'tan alınarak Gürcistan Sivil Havacılık'a geçmesi için gerekli yazışmalar yapıldı. Flywings'in talebi ile uçağın devir-tesliminin Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda anlaşıldı. Bu işlemlerin yapılması için de 23 Şubat 2021 tarihinde uçak Ürdün'den getirilerek Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na park edildi.

Ürdünlü şirketin teknik ekibi, 27 Haziran 2021'de Çorlu Havalimanı'ndaki son işlemlerin tamamlanması için havalimanına gittiğinde uçağın yerinde olmadığını gördü. Yapılan araştırmada, uçağın İran'a kaçırıldığı tespit edildi.

Ürdünlü şirket savcılığa suç duyurusunda bulundu

Ürdünlü şirketin avukatları, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kaçırma olayı ile ilgili şirketin Türkiye temsilcisi olan F.L.Y. Hava Kargo Servis Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.'yi suçlandı.

Dilekçede, Türk şirketin "Uçuşa Elverişlilik Belgesi"nin "sahte" olduğu, bu belge kullanılarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş izninin alındığı belirtildi. Uçuş rotası da Çorlu-Dubai olarak belirlendi.

Ancak dilekçeye göre, İranlı pilotların kullandığı uçak, 26 Temmuz 2021 tarihinde havadayken rotadan çıkarak İran hava sahasına girdi ve acil durum ilan ederek İran'ın Ahvaz kentine iniş yaptı.

İran ambargosunu delmek için mi?

Ürdünlü şirket, savcılığa yaptığı suç duyurusunda Amerikan Boeing tipi uçağın İran'a indirilmesinin İran ambargosuna aykırı olduğu vurgulandı. Uçağın İran'a indirilmiş olmasının, "ambargoyu delmek" amacı ile en başından planlandığı iddia edilen dilekçede, şu iddialarda bulunuldu:

"Verilen bilgilere göre Ürdün tescilinde olan Uçak, yabancı iki pilot tarafından Çorlu'dan kalkış yapmıştır. Normal şartlarda uçuşu gerçekleştirecek olan pilotların Müvekkil şirketinde çalışan ve Ürdün Sivil Havacılık otoritelerince lisansları onaylanmış pilotlar olmaları gerekmektedir. Bu pilotların uçağı uçurmadan önce Çorlu Havalimanı'na nasıl girdiği ve evrak kontrollerinden nasıl geçtiği de sorgulanmalıdır. Somut olayda ilgili belgelerin gereği gibi sunulamayacağı değerlendirilerek, kontrollerin gereği gibi de yapılmış olmama ihtimali bulunmaktadır."

Savcılık üç kişiye dava açtı

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonunda 9 Ağustos'ta Fly Havacılık'ın üç yetkilisi hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma iddiasıyla dava açtı.

Ancak iddianamede, Ürdünlü şirketin "İran ambargosu delindi" iddiasına ilişkin hiçbir araştırma yapılmadığı görüldü.

Öte yandan kaynaklar, tescil numarası değiştirilen uçağın halen İran'da iç hatlarda yolcu taşımacılığında kullanıldığını bildirdi.

Şirket sahibi sorulara yanıt vermedi

Bu arada DW Türkçe, cevap hakkı kapsamında Fly Havacılık'ın sahibi olduğu belirtilen sanık Gökhan Sarıgöl'ün numarasını aradı. Telefona çıkan kişi, sorularımıza yanıt vermekten kaçınarak "Gazeteci olsanız da bize soru soramazsınız. Haber yaparsanız kaldırtırız" dedi.

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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