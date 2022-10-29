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Iran I Zusammenstöße zwischen iranischen Sicherheitskräften und Demonstranten anlässlich des Todes von Mahsa Amini
Fotoğraf: UGC/AFP
Politikaİran

İran yönetimi protestolardan 'dış mihrakları' sorumlu tuttu

12 dakika önce

İran yönetimi, ülke geneline yayılan rejim karşıtı protestolardan dış ülkelerin istihbarat servislerini sorumlu tuttu. Hükümetin açıklamasında, CIA, GCHQ ve Mossad suçlandı.

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İran yönetimi, ülkede Eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin  ölümünün ardından başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolar hakkında  açıklama yaptı.

Resmi basın organlarında yayınlanan açıklamada, ülkedeki protestolardan Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) ile İsrail dış istihbarat servisi (Mossad) sorumlu tutuldu. İran yönetimi açıklamasında Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya platformlarının da İran'a yönelik "komplonun parçası" olduğunu savundu.

İran yönetimi geçen haftalarda da Batı ve Batılı medya organlarının ülkedeki protestolardan sorumlu olduğunu açıklamış ve protestoları "kışkırttığı" suçlamasında bulunmuştu. Söz konusu suçlamalara göstericilere yönelik müdahalenin sertleştirileceği tehditleri de eklenmişti.

BM'den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İran'daki rejim karşıtı eylemlere polisin sert müdahalesini kınayan bir mesaj yayınladı. Bir BM Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Göstericilerin ölümü veya ağır yaralanmasına yol açan her tür müdahaleyi kınıyor ve güvenlik görevlilerinin barışçıl göstericilere karşı gereksiz ve ölçüsüz şiddete  son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı. Sözcü, sorumluların yargı karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

BM Sözcüsü ayrıca İran'ı insan haklarına bağlı kalmaya ve insanların sorunları ile ilgilenmeye çağırarak krizin "diyalog yoluyla" çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Protestolar dinmiyor

Öte yandan İran'da Eylül ortasından bu yana devam eden protestolara bir kez daha şiddet karıştı. İnsan hakları aktivistlerinin verdiği bilgilere göre, İran'ın güneyindeki Şehidan bölgesinde düzenlenen protestolarda polis göstericilere ateş açtı. ABD merkezli aktivist haber ajansı HRANA, polisin göstericilere sert şekilde müdahale ettiğini ve ateş açtığını bildirdi. İran resmi medya organları, gösterilerde bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin ise yaralandığını öne sürdü. Ancak bu veriler bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

İnsan hakları aktivistlerinin verilerine göre, gösterilerin başlamasından bu yana en az 250 kişi hayatını kaybetti; binlerce kişi de gözaltına alındı.

dpa,AFP,Reuters/BÖ,HT

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