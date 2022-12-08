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İran'ın Kerec kentinde yapılan protesto gösterilerinde çok sayıda kişi yaralandı - (03.11.2022)
ArşivFotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance
Politikaİran

İran protestolarıyla bağlantılı ilk idam gerçekleşti

2 saat önce

İran'da Jina Mahsa Amini protestoları esnasında "yolu kapattığı ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" gerekçesiyle bir gösterici idam edildi.

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İran yönetimi, tüm ülkeye yayılan protestolar esnasında tutuklanan ve geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. 

İran haber ajansı Mizan, başkent Tahran'daki "protestolar esnasında yolu kapattığı ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şekari adlı göstericinin Perşembe sabahı idam edildiğini duyurdu. Şekari'nin 25 Eylül'de tutuklandığı, 20 Kasım'da idama mahkum edildiği, daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından da cezasının onaylandığı kaydedildi.

Muhsin Şekari, İran'da Jina Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları grubunun direktörü Mahmud Amiri-Mugaddem, konuya ilişkin açıklamasında, "Muhsin Şekari'nin idamına sert tepki verilmeli, yoksa her gün protestocuların idam edilmesine  tanık oluruz. Bu idamın acilen uluslararası sonuçları olmalı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü, İran yetkililerinin protestolara katılan en az 21 kişiyi "protestocuları korkutmak için oluşturulan düzmece davalarda" idam istemiyle yargıladığını belirtti. Örgüt, "İranlı yetkililer acilen idam cezasısını kaldırmalı, protestolara barışçıl bir şekilde katılan ve tutuklananlar serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından 16 Eylül'de başlayan protestolarda en az 475 kişi hayatını kaybetti, 18 bin kişi gözaltında alındı.

 

AP,Reuters / AI,ET

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