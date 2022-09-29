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İran Protestoları

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Güncel Konular

28 Eylül'de Tahran'daki bir gösteriden

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Türkiye'ye yerleşen İranlılar, ülkelerinde yaşanan eylemleri hem umut hem endişe ile izliyor.
Toplum1 Ekim 2022
Mahsa Amini'nin ölümü nedeniyle çok sayıda ülkede gösteriler düzenlendi

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

İran'daki gösteriler devam ederken uzmanlara göre Ankara konuyla ilgili bekle-gör politikası izliyor olabilir.
Politika29 Eylül 2022
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Görüş

Türkei Banu Güven

Kesin bilgi: İran'da kadınlar devrim yapıyor

Banu Güven
Yorum
Politika25 Eylül 2022