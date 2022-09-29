İran Protestoları

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Sonraki bölüme git Güncel Konular
Güncel Konular
Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli
Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli
Türkiye'ye yerleşen İranlılar, ülkelerinde yaşanan eylemleri hem umut hem endişe ile izliyor.
Toplum
01.10.2022
1 Ekim 2022
İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?
İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?
İran'daki gösteriler devam ederken uzmanlara göre Ankara konuyla ilgili bekle-gör politikası izliyor olabilir.
Politika
29.09.2022
29 Eylül 2022
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Sonraki bölüme git Görüş
Görüş
Kesin bilgi: İran'da kadınlar devrim yapıyor
Banu Güven
Yorum
Politika
25.09.2022
25 Eylül 2022
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