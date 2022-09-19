İran polisi: Amini'nin ölümü "talihsiz bir olay"

İran emniyetinden, ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini hakkında açıklama geldi. Genç kadının ölümü "tekrarlanmaması gereken talihsiz bir olay" şeklinde nitelendirildi.

İran polisi, İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından girdiği komada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini hakkında açıklama yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre, açıklamayı yapan Tahran polisi yetkilisi Hüseyin Rahimi genç kadının hayatını kaybetmesini "tekrarlanmaması gereken talihsiz bir olay" sözleriyle değerlendirdi.

Habere göre, Rahimi, "İran polisine karşı korkakça suçlamalar yöneltildi. Mahkeme gününe kadar bekleyeceğiz ancak emniyeti sağlama görevimizi bırakamayız" dedi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçen hafta gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi İran'da protestolara yol açmıştı. Ülkede kadınlar başörtüsü zorunluluğuna tepki göstermiş, polis bazı protestolarda şiddete başvurmuştu.

Polis, Amini'nin kalbinin durması sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak internette genç kadının tutuklanmasının ardından başına darbe aldığı, buna bağlı olarak komaya girdiği ve Salı günü de beyin ölümünün gerçekleştiği iddiaları ortaya atılmıştı. İran polisi, söz konusu iddiaları geri çeviriyor.

Amini'nin ölümü İran'da protestolara yol açtı Fotoğraf: NNSRoj

Soruşturma başlatıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, A﻿mini'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'na resmi soruşturma emri vermişti. Tahran Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Çok sayıda parlamenter, olayın açıklığa kavuşturulması için polisin elindeki görüntülerin yayınlanmasını talep etti.

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden bu yana katı kıyafet kuralları uygulanıyor. Özellikle büyük şehirlerde ve zengin semtlerde kadınların başörtüsü zorunluluğuna uyup uymadığı ahlak polisi tarafından sıkı şekilde denetleniyor.

Reuters,dpa / BÖ,ET