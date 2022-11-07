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Iran | Proteste in Marivan
Fotoğraf: Kurdpa
Politikaİran

İran muhalefeti: Sükunet için seçime gidilsin

5 saat önce

İran'da muhalefet, haftalardır süren protestoların bitmesi için seçime gidilmesi çağrısı yaptı. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltındayken ölümü sonrası patlak veren protestolar, internet yasaklarına rağmen sürüyor.

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İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar  ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

İslami İran Halk Birliği Partisi Genel Sekreteri Azar Mansuri, şiddet olaylarının sona ermesi için tek yolun seçimlere gitmek olduğunu söyledi.

"Ulusal güvenlik için en büyük tehdit siyasi meşruiyet eksikliğidir. Yeni seçimlerle hukukun üstünlüğünü güçlendirmekten başka yol yok" diyen Mansuri yetkilileri, dikkatleri başka yere çekmek yerine protestoların kaynağı olan sorunları çözmek için adım atmaya çağırdı.

İran yönetimi  gösterilerin arkasında İsrail ve ABD gibi ülkelerin olduğunu öne sürüyor.

Ülkede sonuncusu Haziran 2021'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, aday adaylarının çoğuna yarışma izni çıkmayınca, reformist partiler boykot etmişti. Katılımın yüzde 48 ile 1979'daki devrimden bu yana en düşük kaldığı seçimlerden, rejime sıkı bağlılığıyla bilinen İbrahim Reisi birinci çıkmıştı.

14 bin kişi tutuklandı

"Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle  13 Eylül'de tutuklanan Amini, gözaltı merkezinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer, 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybeden Amini'nin doğal nedenlerle öldüğünde ısrar ediyor. Yakınları ise Amini'nin, polis tarafından gördüğü şiddet sonucu öldüğünü savunuyor.

Amini'nin memleketi Sakkız kentinde başlayan gösteriler, polisin sert müdahalesi ve ülke çapında internet erişimine getirilen kısıtlamalara rağmen sürüyor. İnsan hakları örgütlerine göre şu ana kadar en az 300 gösterici öldü, 14 binden fazla kişi tutuklandı.

dpa, DW/MK,BÖ

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